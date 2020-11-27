中核華龍一號成功併網發電　中國打破國外核電技術壟斷

今日（27日）00時41分，華龍一號全球首堆，即中核集團福清核電5號機組首次併網成功，發出第一度電。經現場確認，該機組各項技術指標均符合設計要求，機組狀態良好，創造了全球第三代核電首堆建設的最佳業績。 華龍一號成功併網發電，標誌中國打破國外核電技術壟斷。

中核華龍一號成功併網發電。（澎湃新聞）

據了解，華龍一號是中核集團在三十餘年核電科研、設計、製造、建設和運行經驗的基礎上，研發設計的具有完全自主知識產權的三代壓水堆核電創新成果。華龍一號設計壽命為60年，反應堆採用177堆芯設計，堆芯採用18個月換料，電廠可利用率高達90%，創新性採用「能動和非能動」相結合的安全系統、雙層安全殼等技術，在安全性上滿足國際最高安全標準要求。

華龍一號是當前核電市場上接受度最高的三代核電機型之一。中核集團海內外共有6台華龍一號核電機組在建，建設工程安全和質量處於良好受控狀態。

中核華龍一號成功併網發電。（澎湃新聞）

據「中核集團」微信公號介紹，2015年5月7日開工建設到2020年11月27日併網發電，華龍一號全球首堆工程各項節點穩步推進，安全質量可控。擁有一套完整的、自主的型號標準體系，所有核心零部件均已實現國產，國產化率達到85%以上，完全具備了批量化建設的能力。

華龍一號全球首堆福清核電5號機組併網發電將會大幅提升中國核電行業的競爭力，同時優化能源結構、推動綠色低碳發展。機組併網後，還將進行各功率平台的各項試驗和滿功率示范運行考核。

中核華龍一號成功併網發電。（澎湃新聞）

據了解，目前中國海內外共有10台華龍一號核電機組在建，建設工程安全和質量處於良好受控狀態。

（澎湃新聞）