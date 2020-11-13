減碳策略報告倡限制車輛擁有權　對氫能電池車有保留　未排除核電

可持續發展委員會今日（13日）向政府提交長遠減碳策略報告，在八個範疇提出55項短中長期建議，期望在2050年或之前逐步邁向淨零碳排放。建議包括進一步限制車輛擁有權、在新發展區及舊區重建項目盡量減少長距離通勤和碳排放等。 是次報告對氫能作為替代燃料表明有保留，委員會認為，現時相關技術可行性、基建配套和成本效益仍有不確定性；至於氫能電池車發展仍處於初步階段，在生產、運輸及燃料補充方面，未能發展出一套成熟、可供其商品化的準則。

報告指出，發電是本港最大的單一碳排放源（佔67%），要實現深度減碳，能源供應必須轉型。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

根據《巴黎協定》，締約方承諾把全球平均溫度升幅控制在工業化前水平以上低於攝氏2度之內，並努力將溫度升幅限制在工業化前水平以上攝氏1.5度之內。《巴黎協定》適用於香港，原定今年要制定至2050年的長遠減碳策略。但是，據了解延遲至明年第三季才公布。

報告指出，發電是本港最大的單一碳排放源（佔67%），要實現深度減碳，能源供應必須轉型。在總體目標上，在短中期內可再生能源和核能並用，亦可透過投資、合作、進口等方法，提高從全球各地引進可再生能源的能力，尤其聚焦鄰近地區的發展機遇，例如綠色氫能，即利用可再生能源，通過電解過程產生氫氣。

可持續發展委員會今日（13日）向政府提交長遠減碳策略報告。（勞敏儀攝）

建議進一步限制車輛的擁有權

林超英曾形容氫氣燃料時代來臨，部分國家陸續以氫燃料電池汽車取代燃油車，曾批評港府對引入氫氣仍遲疑觀望。是次報告建議加快使用和發展新能源交通工具，包括電動車、環保渡輪和氫能電池車，但對後者仍有保留。

報告解釋，氫能作為替代燃料，現時在技術可行性、相關基建配套和成本效益方面，仍存在不確定性；又指氫能電池車的發展仍處於初步階段，在生產、運輸及燃料補充方面，尚未能發展出一套成熟、可供其商品化的準則。

長遠而言，報告建議考慮進一步限制車輛的擁有權，驅使市民減少使用私家車，並鼓勵步行和騎單車，輔以具效率和可靠的公共交通系統。

報告建議考慮進一步限制車輛的擁有權，驅使市民減少使用私家車，並鼓勵步行和騎單車，輔以具效率和可靠的公共交通系統。（資料圖片）

倡水庫、海面放置大量浮動式太陽能板

此外，報告鼓勵在不同水面（如水庫和海面），放置更大量浮動式太陽能板，但同時需兼顧對生物多樣性和生態系統的潛在影響；報告又建議，重新審視在岸和離岸發展風力發電場的潛力，並就項目對候鳥和海洋生物的影響給予充分考慮。但是，環境局局長黃錦星早前回覆議員質詢時曾表示，兩電評估本港離岸風力發電所需資金逾100億元，發電容量僅約300兆瓦，佔本港總耗電量少於1.5%，成本較天然氣發電更高。

環團促拒絕使用核電

對於報告建議「展開及參與有關如何安全地使用進口核能的深入研究」，綠色和平資深項目主任楊凱珊認為，切爾諾貝爾和福島核災禍延至今，可見使用核電的風險極高，要求港府明確拒絕使用危險核電。楊凱珊又指，城市規劃上需有革命性轉變，政府部門互相配合，才有機會在未來30年逐步達致零碳；她認為疫情下市民配合科技仍可在家工作，反映減少長距離通勤非不可能。

綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，環境局應聚焦發展新能源，包括氫能、太陽能和風能等零碳能源，及為舊建築物提高能源效益標準，並與新建樓宇標準看齊，定立明確達標時間表，無須提高核電比例。綠惜地球建議，政府宜在短期內向其他地區引入氫氣；長遠則應該加快研究及發展，與其他先進城市地方合作，用綠色能源製造氫氣，供應發電，亦可用氫能燃料電池作運輸用途。