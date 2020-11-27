【人事變動】調整省委書記後　吉林湖南貴州雲南已先後任命代省長

湖南、雲南、吉林、貴州在同一天內調整省委書記後，近日亦先後宣布代省長人選。 毛偉明、王予波、韓俊、李炳軍分別被任命為上述四省的副省長兼代省長。

毛偉明在今年1月起出任國家電網董事長兼黨組書記，大半年後就被調往湖南任代省長。（資料圖片）

11月27日，湖南省十三屆人大常委會第二十一次會議決定，任命毛偉明為湖南副省長、代省長。資料顯示，毛偉明，1961年5月出生，浙江衢州人。毛偉明畢業於浙江大學，曾在企業任職十數年，1996年轉入仕途，任江蘇省常州市外經貿委員會主任。2013年1月，毛偉明晉升為江蘇省副省長，晉身副省部級公務員行列。毛偉明在2020年1月起出任國家電網董事長兼黨組書記，大半年後就被調往湖南任代省長。

王予波被任命為雲南省副省長、代省長。（資料圖片）

11月25日，雲南省十三屆人民代表大會常務委員會第二十一次會議決定，任命王予波為雲南省副省長，並決定其為代理省長。王予波於1963年1月出生，河南鎮平人，仕途起步於青海省，曾先後任職青海省科學技術廳副廳長、青海省政府副秘書長、青海省教育廳廳長、青海省委常委、青海副省長等職。2019年5月，王予波空降雲南出任省委副書記，次月再兼任雲南省委黨校校長至今。

韓俊。（資料圖片）

11月25日，吉林省第十三屆人民代表大會常務委員會第二十五次會議決定，任命韓俊為吉林省副省長、代省長。韓俊於1963年11月出生，山東高青人，曾在中國社會科學院農村發展研究所工作10年。2008年10至2014年10月，韓俊在中國國務院發展研究中心任出任副主任、黨組成員等職。2018年3月起，韓俊任中央財經領導小組辦公室副主任、中國農業農村部黨組副書記、副部長至今。

李炳軍被任命為貴州省副省長、代省長。（資料圖片）

11月24日，貴州省第十三屆人民代表大會常務委員會第二十一次會議決定，任命李炳軍為貴州省副省長、代省長。李炳軍生於1963年2月，山東臨朐人。1991年，李炳軍調入國務院辦公廳，歷任秘書二局一組二秘、一組副組長、一組一秘兼副組長等職，1997年任副局級秘書，2000年任正局級秘書，2007年9月，升任副部長級秘書。

2013年，李炳軍調任江西省副省長。2015年，時年52歲的李炳軍任江西省委常委、贛州市委書記，成為當時江西最年輕的省委常委。2018年，李炳軍任江西省委副書記，繼續兼任贛州市委書記至今。

（綜合報道）