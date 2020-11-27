四川重慶將共同申辦2032年奧運會　若成事將時隔24年再由中國主辦

據內媒周五（27日）報道，四川省政府網站近日公開了《四川省體育局對政協四川省第十二屆委員會第三次會議第0364號提案答覆的函》（下稱答覆函），其中顯示，根據成渝地區雙城經濟圈建設國家戰略的部署，四川省及重慶市將共同申辦奧運會，着力打造具成渝獨特印記和文化特色的奧運會，提升成都和重慶兩地體育的國際影響力和全球競爭力。

成都市體育局早在11月3日已在官網發布《成都市世界賽事名城「十四五」發展規劃（徵求意見稿）》，當中提到成都將積極探索申辦2030年夏季青年奧運會、2032年夏季奧運會等大型綜合性體育賽事的可行性。答覆函公開後，有內媒聯繫省體育局工作人員，確認文中提及的共同申辦正是指2032年夏季奧運會，「成都和重慶都有這個意向，兩地將共同努力爭取，一步步推進這個事情」。

四川省政府網站近日公開了《四川省體育局對政協四川省第十二屆委員會第三次會議第0364號提案答覆的函》。（網上圖片）

據答覆函顯示，四川及重慶在體育賽事方面已有合作基礎，目前四川省已成功舉辦2020年中國羽毛球俱樂部超級聯賽、成渝雙城田徑對抗賽、成渝雙城跆拳道對抗賽、省陸校射箭邀請賽等競技體育賽事，並確定將舉辦2020至2021賽季中國女子籃球聯賽、2020年中國網球巡迴賽CTA1000總決賽、CTA500成都站以及2020賽季中國足球協會甲級聯賽等國內高水平賽事。

另一方面，成都市體育局與重慶市體育局亦於早前共同簽署了《川渝地區體育公共服務融合發展框架協議》和《雙城聯動共推體育融合發展合作協議》，開創成渝職業圍棋擂台賽、社體指導員技能大賽、冬季運動知識線上挑戰賽等雙城賽事。同時，為全力打造「世界賽事名城」，成都近年也持續參與舉辦國際體育賽事，如2021年世界大學生夏季運動會、2022年世界乒乓球團體錦標賽和2025年世界運動會均將陸續在當地舉辦，改寫西部地區從未舉辦世界綜合性賽事的歷史。

2008年，北京成功舉辦第二十九屆夏季奧運會，如今次申奧成功，將是夏季奧運會事隔24年後再由中國城市主辦。

公開資料顯示，同一個國家在短時間內兩度舉辦奧運會的例子並不罕見，如美國洛杉磯舉辦了1984年夏季奧運會，亞特蘭大則舉辦了1996年夏季奧運會，兩者前後相差僅12年。值得一提的是，美國洛杉磯將舉辦2028年夏季奧運會，這意味着美國城市將在50年內三度舉辦夏季奧運會。

（綜合報道）