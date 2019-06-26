巴黎奧運或增設霹靂舞項目　內地網民呼喚影星孫紅雷「出戰」

國際奧委會（International Olympic Committee）周二（25日）在瑞士洛桑開會，原則性同意2024年巴黎奧運會增設霹靂舞（Breakdance）、滑板、攀岩及沖浪四個大項。但最終是否正式通過還需經過考察與評估，預計將於 2020年12月做出決定。 消息曝光後引起內地網民熱議，很多人在社交平台上呼喚演員孫紅雷「出戰」巴黎奧運，希望他可以「為國爭光」。

有資料稱，已故樂壇天皇米高積遜（Michael Jackson）著名的月球漫步（Moonwalk），是他從霹靂舞中學來的。（網絡圖片）

據悉，霹靂舞是一種難度較高的街舞舞步，比較重視舞步技巧性，各種地板動作考驗舞者運動能力與舞技，技術含量高且賞心悅目。1970年代起源於美國紐約布朗克斯區（Bronx）。

霹靂舞者曾經被看做是「不務正業」的人，但2018年布宜諾斯艾利斯青奧會就已經將其納入正式比賽項目，中國「00後」選手商小宇在當屆比賽中闖入男子八強。

今年初，巴黎奧組委向國際奧委會提議在2024年奧運會上新增四個項目，但實際上只有霹靂舞算真正意義上的新項目，因為滑板、攀岩和衝浪都將在明年的東京奧運會上亮相。

與花樣滑冰類似，霹靂舞在體育比賽中也屬於打分項目，由裁判通過選手藝術表現、動作難度等多個方面綜合評估成績。霹靂舞設單人鬥舞、混合鬥舞，團隊鬥舞等不同形式，選手們在動感的音樂聲中展現個人技藝。

演員孫紅雷跳霹靂舞。（視覺中國）

霹靂舞在中國的關注度很高，據中國體育舞蹈聯盟秘書長蘇潔介紹，霹靂舞在中國國內開展得很不錯，一直都有比較固定的霹靂舞愛好者群體，而且數量還不少。

而由於內地影星孫紅雷在出道前以跳舞出名，最拿手正是跳霹靂舞。因此網民關心一旦霹靂舞正式入奧，孫紅雷是否有機會參加，紛紛表示「孫紅雷可以代表出戰」「為國爭光，去吧，孫紅雷」「孫紅雷，你的機會來了」。此外，也有網民開玩笑問，「廣場舞甚麼時候也可以入奧？」

（綜合報道）