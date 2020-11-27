中國東盟博覽會開幕式致辭　習近平：疫苗投入後積極考慮東盟需求

第十七屆中國－東盟博覽會和中國－東盟商務與投資峰會周五（27日）在廣西南寧開幕，國家主席習近平致辭時強調，中方視東盟為周邊外交優先方向和高質量共建一帶一路重點地區，又提到雙方要提升抗疫合作，中方將在疫苗投入使用後積極考慮東盟國家需求，為東盟抗疫基金提供資金支持等。

習近平強調，他2013年提出願同東盟國家共建21世紀海上絲綢之路，而雙方關係7年來成為亞太區域合作中最為成功和最具活力的典範，成為推動構建人類命運共同體的生動例證。他又稱，面對新冠肺炎疫情，雙方守望相助，共克時艱，當今世界正在經歷百年未有之大變局，各國民眾的命運從如今天般緊密相連，中方願同東盟推進各領域合作，維護該地區繁榮發展良好勢頭，建設更為緊密的中國—東盟命運共同體。

第十七屆中國—東盟博覽會開幕，圖為柬埔寨首相洪森致辭。（中新社）

習近平提到了四個方面，第一是提升戰略互信，依托陸海新通道建設，加強基礎設施互聯互通合作，加快推進現有經濟走廊和重點項目建設，積極構建中國—東盟多式聯運聯盟。第二是提升經貿合作，加快地區經濟全面復甦，進一步實施好中國—東盟自由貿易協定，中方希望《區域全面經濟夥伴關係協定》盡早生效，同時在暢通貿易、促進投資，相互開放市場，推動產業鏈、供應鏈、價值鏈深度融合。另在確保疫情防控前提下，採取措施便利人員往來和貨物流通；推動瀾湄合作、中國—東盟東部增長區合作。

第三是提升科技創新，深化數字經濟合作，在智慧城市、5G、人工智能、電子商務、大數據、區塊鏈、遠程醫療等領域打造更多新的合作亮點，加強數據安全保護和政策溝通協調。建設中國—東盟信息港，打造「數字絲綢之路」。最後是提升抗疫合作，強化公共衛生能力建設，加強政策對話、信息分享和疫苗合作。在疫苗投入使用後，除了積極考慮東盟國家需求，為東盟抗疫基金提供資金支持，中方還將為東盟培養千名衛生行政人員和專業技術人員，共同建設應急醫療物資儲備庫和公共衛生應急聯絡機制。

習近平最後指出，中國將堅定不移擴大對外開放，與東盟的合作空間將更為廣闊，希望雙方能創造更多商機，攜手共創更加繁榮美好的未來。

（央視網）