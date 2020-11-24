習近平默克爾通話　默克爾讚中國防疫做得好　稱願加強疫苗合作

據央視報導，國家主席習近平11月24日晚同德國總理默克爾通電話。習近平表示，中德要堅持相互尊重，始終把握好對話合作的主導面和互利共贏的主基調。 默克爾則稱，中國疫情防控做得好，經濟率先恢復，這對德國企業是利好消息，希望雙方可以加強疫苗合作。

習近平強調，包括歐洲在內的全球一些地區正面臨第二波新冠肺炎疫情考驗，攜手抗疫仍是各方首要任務。中方願同德方加強疫苗交流合作，推動疫苗作為全球公共產品得到公平分配，特別是讓發展中國家獲益。

習近平指，新冠肺炎疫情發生以來，中德雙方通過靈活方式保持溝通，務實合作繼續推進，中國正在積極構建新發展格局，堅持擴大內需、擴大開放，這將給德方帶來新機遇，我們也希望德方和歐方對中國企業保持開放。他說，雙方要堅持相互尊重，始終把握好對話合作的主導面和互利共贏的主基調，希望新一輪中德政府磋商為雙方各領域合作謀劃布局。

2017年，國家主席習近平訪問德國，和德國總理默克爾會晤。（資料圖片）

習近平指，雙方要增進互信合作，加強交流互鑒，維護多邊主義，完善全球治理；中方願同歐方就下階段中歐重大議程繼續密切溝通，努力推動中歐投資協定談判如期完成，推進中歐環境和氣候、數字對話機制建設，打造中歐綠色伙伴、數字伙伴，為新形勢下中歐全面戰略伙伴關系發展注入強勁動力。

默克爾表示，當今世界正在發生重大變化，歐洲正面臨第二波疫情衝擊。中國疫情防控做得好，經濟率先恢復，這對德國企業是利好消息。希望雙方就疫苗合作加強溝通，推進貿易投資、新能源汽車等領域合作。德方祝賀中方同有關各方達成《區域全面經濟伙伴關系協定》，希望同中方加大努力，推動年內完成歐中投資協定談判。德方高度贊賞中方宣布應對氣候變化中長期目標和願景，希望同中方深化氣候變化、生態環境等領域合作。德方願同中方繼續就下階段德中、歐中重要政治議程保持密切溝通。我將繼續致力於推動德中、歐中關系持續良好發展。