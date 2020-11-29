新冠肺炎｜內地增11宗輸入個案　重慶韓籍男子出境後檢出陽性

國家衛健委周日（29日）公布，內地上周六（28日）新增11宗境外輸入確診病例，包括福建4宗，上海3宗，四川、雲南、陝西、甘肅各1宗；另上海新增4宗境外輸入疑似病例。截至目前，內地現有確診病例280宗，累計確診86512宗，4634人病亡。

同日，內地新增10名無症狀感染者，其中9人為境外輸入個案；1宗境外輸入病例轉為確診；279名無症狀感染者尚在醫學觀察。現有疑似個案7宗，累計追蹤到879310名密切接觸者，8211名密切接觸者尚在醫學觀察。

重慶高新區疫情防控領導小組辦公室公布，重慶西永微電園SK海力士半導體（重慶）公司一名韓國籍男工程師韓某某，上周四（26日）晚上8時自公司經成都乘機前往韓國仁川，至上周六在韓國仁川機場檢出新冠病毒核酸陽性，初步判斷為無症狀感染者。

重慶市及相關區啟動應急響應，組織展開流行病學調查、現場管控、核酸檢測、疫點消殺等措施。目前，韓某某所工作的企業暫時停產，實行全封閉管理，所有員工接受隔離並連夜展開核酸檢測；韓某某所住的重慶富力假日酒店暫停營業，封閉管理，酒店所有員工及自上周三（25日）入住的客人進行追蹤和核酸檢測。

（綜合報道）