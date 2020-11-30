內地年底前有望實現固體廢物零進口　明年起嚴禁「洋垃圾」入境

內地生態環境部固體廢物與化學品司司長邱啟文周一（30日）表示，自明年1月1日起，內地禁止以任何方式進口固體廢物；今年底前實現固體廢物零進口目標，勝利在望。

邱啟文指出，自2017年國務院印發《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》3年多以來，改革取得明顯成效，《方案》細化的50項重點任務，均已按計劃完成或持續推進；新修訂的《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》，明確規定「國家逐步實現固體廢物零進口」，今年已按計劃辦理13批固體廢物進口許可證，全年審批工作已結束。

生態環境部召開例行記者會。（微博）

數據顯示，內地固體廢物進口量逐年大幅減少，2017至2019年，全國固體廢物進口量分別為4227萬噸、2263萬噸和1348萬噸，與改革前2016年的4655萬噸相比，分別減少9.2%、51.4%和71%。截至本月15日，全國固體廢物進口總量為718萬噸，同比減少41%。

邱啟文表示，新措施實行後，環境部將做好全面禁止進口固體廢物相關制度的立、廢、改工作；積極配合海關總署持續展開打擊洋垃圾走私行動，依法從嚴處罰進口固體廢物等違法行為，有效切斷洋垃圾走私供需利益鏈；繼續加大對固體廢物集散地、「散亂污」企業的清理整頓力度，加強固體廢物循環利用行業監管，依法查處固體廢物加工利用行業環境違法行為。