出於「安全保障」考量　日本擬全面淘汰千架中國產無人機

據日本《讀賣新聞》11月30日報道，日本政府原則上決定，各省廳擁有的約千架小型無人機，從2021年度起陸續汰換為高安全性的日製新機種，主因是出於安全保障的考量。 《讀賣新聞》指，這實際上就是排除中國製產品。

據稱，小型無人機透過通訊網絡，將拍下的影片、照片與飛行資訊等，儲存在資訊系統中。因未來5G 將逐漸普及，可能會有經由網絡攻擊竊取無人機情報與無人機操控權的風險。因此，日本政府規劃從2021年度起，對各省廳與獨立行政法人等單位所擁有的無人機運用方式，進行徹底的重新評估。

中國製造商大疆創新科技公司所生產的無人機「網絡漏洞」話題被聚焦，美國陸軍曾在2017年下令所屬單位停用所有大彊製造的相關產品。（Reuters）

日本政府將指定數項「重要業務」，例如無人機用於防衛與犯罪搜查、檢查重要基礎設施、涉及高機密性情報的地形測量、救生與救難等，將只可使用具有防範網攻功能的無人機機種。現行使用的無人機，原則上將在數年內進行汰換。

另外，這些單位採購新的無人機時，將必須事先與內閣官房討論，有義務進行風險評估；若製造過程可能被安裝後門程式、有「供應鏈風險」（Supply Chain Risk）的無人機機種，將不可採購。

日本政府2020年春天調查防衛省與警察廳等安保單位之外的各省廳所使用的無人機，發現約1000架的無人機中，幾乎全都是中國大廠「大疆」（DJI）的產品。日本政府有意汰換這約千架中國製無人機，改為日本製產品。

日本內閣官房官員表示，即使無人機用於「重要業務」以外的用途，若被第三者竊取情報，也有可能被用於恐怖攻擊或犯罪，因此原則上都會要求各省廳汰換機種。

據悉，此前，美國政府曾因擔憂大疆產品可能被竊取情報，而禁止使用大疆的無人機。