日媒：日本傳擬新建2艘宙斯盾艦　冀列入2021財年預算

日本媒體11月28日引述消息人士稱，日本內閣最快或在12月批准建造2艘配備宙斯盾戰鬥系統的軍艦。倘如期獲得批准，可編入年底草擬的2021財年預算。

共同網28日引述政府消息人士27日說，日本政府開始就新建2艘宙斯盾艦作為方針的替代方案展開協調工作，希望將其列入2021年防衛預算。

倘計劃在國會獲得通過，日本的宙斯盾艦會增至10艘。新的2艘宙斯盾艦建造成本為4800億至5000億日圓以上，料比建造陸基宙斯盾更高。

日本海上自衛隊全天候在日本海（韓稱東海）警戒朝鮮發射導彈。有了宙斯盾艦，將可減輕海上自衛隊這方面工作的負擔。

日本指中國在一些水域的海洋活動增加，配備宙斯盾系統的日本軍艦，將可機動地前往指定海域執行任務。

圖為2002年12月16日日本配備宙斯盾系統的護衛艦霧島號離開橫須賀港口。（Getty）

日本政府曾擬將秋田縣和山口縣列為部署陸基「宙斯盾」的候選地點，但在6月宣布放棄，理由包括技術問題、成本增加以及公眾反對。當地居民擔心這樣會令他們成為被攻擊的目標，以及自導彈分離出來的推進器可能會落在民居，因此大力反對。

宙斯盾反導彈系統由美國洛歇馬丁（Lockheed Martin）開發，是日本現正採用的導彈防禦系統之一。系統的核心是AN/SPY-1，它是先進的、能作自動檢測及追蹤的多功能相控陣雷達。這款高功率雷達同時有搜索、追蹤、導彈制導功能，可追蹤逾100個目標。