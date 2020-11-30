中央政治局會議：堅持習近平強軍思想　聚焦聚力備戰打仗

中共中央政治局周一（30日）召開會議，會上審議《軍隊政治工作條例》、《中國共產黨統一戰線工作條例》、《中國共產黨黨員權利保障條例》。 中共中央總書記、國家主席習近平主持會議。會議強調，全面深入貫徹軍委主席負責制，堅持用習近平強軍思想鑄魂育人；又表示要持續純正政治生態，堅持全面從嚴治黨、從嚴治軍，堅決糾治形式主義、官僚主義。

會議指出，修訂《軍隊政治工作條例》，是深入貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」和「十九大精神」的重要舉措。對於增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，加強黨對軍隊政治工作的領導、推動新時代政治建軍方略全面落實，確保解放軍始終成為黨絕對領導下的人民軍隊，確保有效履行新時代軍隊使命任務，對於實現黨在新時代的強軍目標、把人民軍隊全面建成世界一流軍隊，具有重要意義。

會議強調，要堅持黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度，全面深入貫徹軍委主席負責制，堅持用習近平強軍思想鑄魂育人，確保絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠；加強黨中央、中央軍委集中統一領導，壓實各級黨組織領導政治工作的責任，確保各項政治工作有效落實，開創軍隊政治工作新局面；聚焦聚力備戰打仗，將政治工作貫穿到戰鬥力建設各環節；積極推進政治工作思維理念、運行模式、指導方式、方法手段創新，推動政治工作傳統優勢與信息技術高度融合。

會議表示，黨中央對統一戰線和統戰工作歷來高度重視，修訂《中國共產黨統一戰線工作條例》，是全面從嚴治黨、依規治黨的重要任務，是鞏固深化統一戰線領域黨和國家機構改革精神的重要舉措。各級黨委要全面準確學習領會統戰理論方針政策，切實履行做好統戰工作主體責任，加強對本地區本部門統戰工作的謀劃部署。

習近平指出，黨中央高度重視發揚黨內民主、保障黨員權利，強調要尊重黨員主體地位、激發黨員參與黨內事務的熱情，黨內民主制度體係不斷健全，推動黨員權利保障工作取得重要成效；修訂《中國共產黨黨員權利保障條例》，有利於充分體現黨的領導制度優勢，發揮黨員主體作用。