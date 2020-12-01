廣東規定餐飲業不得設最低消費　製作傳播「大胃王」影片將嚴懲

廣東省十三屆人大常委會第二十六次會議，上周五（27日）表決通過《廣東省人民代表大會常務委員會關於制止餐飲浪費的決定》（下稱《決定》），明確要求餐飲經營者明示餐飲服務項目和收費標準，不得設置最低消費額，鼓勵對節約用餐的消費者給予適當優惠和獎勵。同時，《決定》明確叫停「大胃王」影片，製作傳播相關影片將受懲處。

《決定》對餐飲經營者、網絡餐飲服務平台、酒店民宿、單位食堂等責任主體制止餐飲浪費均作出明確規定，包括要求餐飲經營者需精準量化食材分量，在菜單及網絡餐飲服務平台中標注分量、規格、建議消費人數等信息，提供小份餐等不同規格選擇，推行適合不同群體的套餐。

內地今年再近日發起光盤行動，杜絕餐飲浪費。（中新社）

《決定》要求網絡餐飲服務平台，需在顯着位置提示消費者適量點餐、避免浪費。不涉及經營的單位食堂等餐飲場所，則加強食堂食物殘渣收集環節的監督檢查，並對浪費行為給予批評教育。同時，鼓勵具備條件的單位食堂實行自助點餐、計量收費。相關機構若未履行制止餐飲浪費義務，造成嚴重餐飲浪費，將由市場監督管理、網信等相關主管部門責令限期改正，拒不改正將依法予以處理。

《決定》又規定，禁止製作、傳播、宣揚量大多吃、暴飲暴食及其他浪費食品的節目或音視頻信息。同時，網絡音視頻服務提供者要加強審核音視頻信息，及時制止涉及餐飲浪費音視頻信息的傳播。若違反規定製作、傳播此類節目或音視頻信息，將由廣播電視主管部門、網信部門依法予以處理。

《決定》禁止製作、傳播、宣揚量大多吃、暴飲暴食及其他浪費食品的節目或音視頻信息。（中新社）

此外，《決定》對餐飲場所處理臨近保質期的食品，以及廚餘垃圾和過期食品等方面作出明確指示。《決定》要求，餐飲經營者、食堂等要分類管理，鼓勵在確保食品安全的前提下予以捐贈；民政部門建立捐贈需求快捷對接機制，引導餐飲經營者、食堂等向慈善組織、救助機構等捐贈尚在保質期內可正常食用的食品。

同時，餐飲經營者、食堂等應按照規定將廚餘垃圾和過期食品，交由具備相應資質條件的單位進行無害化處理，不得隨意處置，並按照「誰產生誰付費」、「多產生多付費」的原則，推廣實施計量收費、分類計價等收費管理制度。