尹力任福建書記、沈曉明任海南書記：「醫學系」異軍突起

省級官場人事調整持續，最新消息指，原四川省長尹力任福建省委書記，原海南省長沈曉明升任海南省委書記。兩人均有醫學背景而受矚。

據新華社12月1日報道，中共中央決定，尹力任福建省委書記，于偉國不再擔任福建省委書記職務；沈曉明任海南省委書記，劉賜貴不再擔任海南省委書記職務。

資料顯示，尹力1962年8月生，山東人。在俄羅斯獲得醫學博士學位，亦曾在美國哈佛大學公共衛生學院進修。

他曾在國務院研究室工作，非典（即沙士，SARS）時表現突出，後調入衛生部，官至副部長，之後歷任中國國家食品藥品監督管理局局長、中國國家衛生委副主任，2015年空降四川擔任省委副書記，翌年升任省長。

與尹力一樣，同樣出身「醫學系」的沈曉明，1963年5月生，浙江人。獲醫學博士學位，曾任上海兒童醫學中心院長、上海第二醫科大學校長。

後來從政擔任上海市教育委員會主任、副市長、浦東新區區委書記、上海自貿區管理委員會主任，2016年調任教育部副部長，翌年空降海南任省長。

劉賜貴，1955年生，福建泉州人。從1973年在家鄉「上山下鄉」，到1976年從基層從政，一直到2011年從廈門市長任上入京，升任國土資源部黨組成員、國家海洋局局長，在福建耕耘38年之久。

劉賜貴入京4年不到後再度南下海南（2014年12月），不久主政一方；至2017年3月份，再接棒羅保銘，躋身海南省委書記。而此前就有劉賜貴身體欠佳可能被接替的流言傳出。

于偉國，1955年10月生，山東威海人。1995年調任廈門市長助理，其後歷任廈門副市長、市委常委、組織部部長、市委副書記等職，2006年底躋身福建省委常委，2019年重返廈門任市委書記，2013年晉升福建省委副書記，2017年升任省委書記。