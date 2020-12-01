嫦娥五號今晚擇機實施動力下降　軟著陸於月球正面

據中國國家航天局探月與航天工程中心消息，嫦娥五號著上組合體計劃於今天（12月1日）擇機實施動力下降，軟著陸於月球正面預選區域。

中國探月工程嫦娥五號任務於2020年11月24日在中國文昌航天發射場發射成功，目前已完成兩次軌道修正，兩次近月制動，11月30日完成軌返組合體與著上組合體受控分離。

自中國探月工程正式實施，到嫦娥五號順利進入環月軌道，中國已六次造訪月球。區別於嫦娥三號和嫦娥四號的著巡組合體構型，嫦娥五號采用軌道器、返回器、著陸器、上升器的四器串聯構型，猶如一串“糖葫蘆”。

飛行器數量增多和密集的姿態變化，使得軌道器、返回器、著陸器和上升器之間的遙測和數據傳輸模式明顯增加，高達幾十種。同時，嫦娥五號探測器的飛行模式也有多種組合，存在四器組合體、著上組合體、軌返組合體等形態，任務全程要經歷多種飛行姿態和數十次姿態調整。這都需要精心設計飛控指令計劃、測控網工作計劃以及測控站點頻設置等。

目前，嫦娥五號已順利完成發射入軌、軌道修正、近月制動、軌返組合體和著上組合體分離等動作，本次在軌器間分離也是中國首次開展月球軌道的航天器受控分離。後續的工程環節更具跨越性和挑戰性，包括首次月面采樣封裝、首次月面點火起飛、首次月球軌道交會對接等。

（中新社）