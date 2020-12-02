嫦娥五號成功著陸傳回月球表面影像　美俄齊表示祝賀

12月1日晚上，中國嫦娥五號探測器成功着陸在月球正面西經51.8度、北緯43.1度附近的預選着陸區，選定着陸點後，開始避障下降和緩速垂直下降，平穩着陸於月球正面風暴洋的呂姆克山脈以北地區。 着陸過程中，着陸器配置的降落相機拍攝了着陸區域影像圖，並傳回地球。

據國家航天局12月1日消息，嫦娥五號探測器成為中國第三個成功實施月面軟着陸的探測器。據央視新聞報道，成功着陸後，着陸器在地面控制下，將正式開始持續約兩天的月面工作。

探月工程微信公號指出，嫦娥五號後續的工程環節更具跨越性和挑戰性，包括首次月面採樣封裝、首次月面點火起飛、首次月球軌道交會對接等。嫦娥五號預計在月球採集約兩公斤重的土壤樣本，也將是繼前蘇聯的月球24號探測器之後，時隔44年人類再次從月面帶回月球樣本。

「嫦娥五號」之所以選擇在月球上最大的月海——風暴洋北部的呂姆克山脈附近降落並實施採樣，是因為科學家認為，這一區域比起之前美國和前蘇聯落月採樣的區域，從地質上來說，可能存在比較年輕的玄武巖，如果能獲得這裏新的樣本，將有助於推進對月球火山活動和演化歷史的認識。

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對於嫦娥五號成功着陸月球表面，俄羅斯國家航天集團公司副總經理謝蓋夫·薩維里耶夫表示，代表俄國家航天集團祝賀中國國家航天局及中國同事成功完成下一階段的月球探測計劃，即嫦娥五號無人月面取樣返回航天器着陸器成功在月球着陸。

他表示，目前，研究地球天然衛星是所有國家航天計劃優選領域之一，俄羅斯和中國定期討論兩國之間在這一領域合作的發展。他希望中國國家航天局的專家們能夠充分完成這項研究計劃，並將月球土壤樣品成功地返回地球

美國太空總署（NASA）科學任務副局長Thomas Zurbuchen也對中國表示祝賀，他表示，這並非易事， 當月球上收集的樣本返回地球時，希望每個人都能從研究這種可促進國際科學界發展的寶貴貨物中受益。