中國最新服役4000噸級醫療船　部署南沙島礁

11月30日，「南醫13船」歸建入列儀式在南沙永暑礁軍港碼頭舉行，該船入列後將駐泊南沙島礁，主要擔負南沙島礁軍民及海上艦船人員醫療保障、國際人道主義救援和突發事件應急救援等任務。

「南醫13船」入列儀式舉行，現場畫面曝光。（央視截圖）

「南醫13船」是中國自主設計建造的醫療船，滿載排水量逾4000噸，可搭載一架救護型直升機。

「南醫13船」官方代號919型醫船。「南醫13船」醫護人員由解放軍南部戰區第一醫院派駐，設內外、眼耳鼻喉、心理諮詢等科室，擁有床位100餘張，具備同時開展三台大型手術的能力。

據南部戰區海軍第一醫院院長全飛宇介紹，目前，「南醫13船」已完成了診療秩序規範、醫療設備性能測試、醫療信息系統優化等工作，具備了遂行南沙海域醫療保障能力。

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近來年，中國先後在南沙永暑礁、渚碧礁、美濟礁建起了現代化醫院。但南沙海域幅員遼闊，如遇突發情況則需三個礁醫院派出醫生前出接應，「南醫13船」的入列填補了中國南沙海域海上醫療救護力量的空白。這也標誌着中國南沙海上立體救護完成鏈條的形成，實現了對南沙海域的醫療全覆蓋。

醫療船雖然不具戰力，卻是海軍軟實力的重要組成部分。而中國海軍醫療船中，最為人所熟知的是866岱山島號「和平方舟」，屬於920型醫療船，滿載排水量14,000噸左右，已多次進行國際出訪。此外，中國還有莊河號集裝箱醫療船，以及「北醫01」、「東醫12」、「東醫13」、「南醫10」等較小的醫療船。