董明珠登《財富》最具影響力商界女性榜首　薇婭李子柒上榜

美國商業雜誌《財富》近日發布2020年中國最具影響力的商界女性榜單，中國企業家格力電器董事長董明珠位列榜首。此外，該雜誌還首次評選出「中國最具影響力的商界女性（未來榜）」榜單，淘寶網紅主播薇婭、李子柒上榜。

根據財富中文網12月2日報道，儘管從財報上看，格力電器盈利因新冠肺炎（COVID-19）疫情而出現下滑，但絲毫不影響其掌門人董明珠仍舊是中國最知名、最強勢的企業領導者之一。

李子柒的田園生活爆紅網絡。( 李子柒 Liziqi@youtube截圖)

自從成為格力電器的掌舵者，董明珠始終以鐵腕治理着這家中國最大的空調企業，併成功地帶領其躋身《財富》世界500強。

面對中國消費者2019年被困家中以及格力30,000家線下門店關閉的情況，董明珠開始改革格力電器數十年來一直堅持的銷售模式。銷售出身的董明珠親自上場，奔波於許多城市，在線上直播賣貨。

2019年4月，董明珠直播首秀成績並不理想，銷售額約為3.4萬美元；但到了9月，在一次長達四小時的線上直播中，董明珠售出了價值1.75億美元的格力產品。

《財富》在榜單中提到，越來越多表現卓越的女性領導者在不斷衝破因為性別而產生的天花板或邊界，獲得更為廣闊的事業空間，同時為世界做出令人矚目的貢獻。

該榜單第二名和第三名分別是長城汽車公司總裁王鳳英和百勝中國首席執行官屈翠容。值得一提的是，字節跳動中國區首席執行官張楠名列第12。

網紅主播薇婭在直播間賣貨。（視覺中國）

特別需要提及的是，2019年在應對新冠肺炎疫情的事件中，同樣有許多女性領導者表現出了令人驕傲的智慧、勇氣和堅持，《財富》以這份榜單向她們致敬。

與此同時，2019年《財富》還首次評選出「中國最具影響力的商界女性（未來榜）」榜單。上榜者代表了中國商界崛起的年輕一代女性領導者，她們正在各自的機構、商界、社會扮演重要角色，具有一定影響力，並有潛力在未來產生更大的影響。

上榜的包括淘寶網紅主播薇婭和李子柒，以及小紅書聯合創始人翟芳、嗶哩嗶哩副董事長兼首席運營官李旎等。