2020胡潤女企業家榜公布　鍾慧娟成中國及全球白手起家女首富

胡潤研究院周五（27日）發布《2020魔介·胡潤女企業家榜》，顯示碧桂園39歲的楊惠妍財富增長500億（人民幣．下同），以2250億連續4年蟬聯中國女首富。而翰森製藥創始人、有「醫藥女王」之稱的59歲連雲港人鍾慧娟財富達1350億，超越「地產女王」吳亞軍，首次成為中國及全球白手起家女首富。

胡潤研究院周五發布《2020魔介·胡潤女企業家榜》。（網上圖片）

資料顯示，鍾慧娟江蘇師範大學化學專業本科畢業，後獲南京大學高級工商管理碩士，其創辦的翰森製藥去年在港上市，至今股價漲幅已超過95%，市值近2000億元。作為創始人、主席兼CEO，鍾慧娟主要負責集團的戰略發展及整體運營。

除了鍾慧娟外，螞蟻集團49歲的彭蕾也在白手起家上榜新人中排名前列，以305億位列第19名。資料顯示，彭蕾是阿里巴巴18名創始人與合夥人之一，曾任​​阿里巴巴集團市場部和服務部副總裁、首席人力資源官、螞蟻金融服務集團董事長。

該榜亦顯示，前50名中國女企業家的總財富較去年增加近6000億至1.9萬億，漲幅達43%，據胡潤指出，她們所創造的財富達到了蘇州一年的GDP。至於前10名女企業家平均財富1019億元，平均漲幅為91%，較去年的56%漲幅明顯，遠高於前10名男企業家69%的平均漲幅。

就地區而言，北京和深圳是中國女企業家首選居住地，各有10人，而計算大灣區則共有18人上榜，佔榜單整體的35%。胡潤表示，從榜單結果來看，大灣區環境最適合中國女企業家創業。至於從出生地來看，粵商仍然最多，較去年增加1名至7位，在白手起家的女企業家中，也仍然以粵商最多。

（綜合報道）