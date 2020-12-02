民政部：中國總和生育率已跌破警戒線　要引導生育水平提升

據中國發展基金會發布的《中國發展報告2020：中國人口老齡化的發展趨勢和政策》預測，中國65歲以上人口到2022年左右將佔總人口的14%，實現向老齡社會的轉變。 為積極應對人口老化問題，民政部部長李紀恆近日撰文表示，中國總和生育率已跌破警戒線，人口發展進入關鍵轉折期，故要引導生育水平提升並穩定在適度區間，增加勞動力供給。

李紀恆近日撰文表示，中國總和生育率已跌破警戒線。（中新社）

在《中共中央關於製定國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和二〇三五年遠景目標的建議》（下稱《建議》）中，當局提出要制定人口長期發展戰略，優化生育政策，增強生育政策包容性，提高優生優育服務水平，發展普惠托育服務體系，降低生育、養育、教育成本，促進人口長期均衡發展，提高人口素質。

對於實施積極應對人口老齡化國家戰略，李紀恆撰寫《實施積極應對人口老齡化國家戰略》一文，表示優化生育政策，促進人口長期均衡發展，提高人口素質，是積極應對人口老齡化、持續保持社會活力的治本之策。文章又提到，受多方影響，中國適齡人口生育意願偏低，總和生育率已跌破警戒線，人口發展進入關鍵轉折期。

李紀恆進一步指出，落實《建議》的要求需把握人口發展重大趨勢變化，制定長期規劃，實施人口均衡發展國家戰略，並要引導生育水平提升，穩定在適度區間，同時增加勞動力供給，實現人口與經濟社會、資源環境相協調。

據國家統計局統計公報，中國去年出生人口1465萬人，人口出生率為10.48%，比前年分別減少58萬人、0.46個千分點，該人口出生率也創下2000年以來的最低值。

數據亦顯示，2003年到2013年間，中國出生人口在1600萬上下波動，雖然受全面二孩政策影響，2016年出生人口數量回升至1786萬，是2000年以來最高的一年，但此後在2017年及前年卻又連續下降，分別為1723萬和1523萬，加上去年數據，中國出生人口數量已經連續數年下降。

不過國家統計局人口和就業統計司司長張毅今年1月曾表示，全面二孩政策的政策累積效應在前兩年集中釋放，生育率因而呈現先升後降的現象，但從生育孩次來看，出生人口中二孩及以上比重明顯較一孩多，去年二孩及以上比重達59.5%，較前年增2.1%，說明該政策持續發揮作用。

（第一財經）