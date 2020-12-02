民政部：中國總和生育率已跌破警戒線　要引導生育水平提升

據中國發展基金會發布的《中國發展報告2020：中國人口老齡化的發展趨勢和政策》預測，中國65歲以上人口到2022年左右將佔總人口的14%，實現向老齡社會的轉變。
為積極應對人口老化問題，民政部部長李紀恆近日撰文表示，中國總和生育率已跌破警戒線，人口發展進入關鍵轉折期，故要引導生育水平提升並穩定在適度區間，增加勞動力供給。
李紀恆近日撰文表示，中國總和生育率已跌破警戒線。（中新社）
在《中共中央關於製定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》（下稱《建議》）中，當局提出要制定人口長期發展戰略，優化生育政策，增強生育政策包容性，提高優生優育服務水平，發展普惠托育服務體系，降低生育、養育、教育成本，促進人口長期均衡發展，提高人口素質。
對於實施積極應對人口老齡化國家戰略，李紀恆撰寫《實施積極應對人口老齡化國家戰略》一文，表示優化生育政策，促進人口長期均衡發展，提高人口素質，是積極應對人口老齡化、持續保持社會活力的治本之策。文章又提到，受多方影響，中國適齡人口生育意願偏低，總和生育率已跌破警戒線，人口發展進入關鍵轉折期。
李紀恆進一步指出，落實《建議》的要求需把握人口發展重大趨勢變化，制定長期規劃，實施人口均衡發展國家戰略，並要引導生育水平提升，穩定在適度區間，同時增加勞動力供給，實現人口與經濟社會、資源環境相協調。
據國家統計局統計公報，中國去年出生人口1465萬人，人口出生率為10.48%，比前年分別減少58萬人、0.46個千分點，該人口出生率也創下2000年以來的最低值。
數據亦顯示，2003年到2013年間，中國出生人口在1600萬上下波動，雖然受全面二孩政策影響，2016年出生人口數量回升至1786萬，是2000年以來最高的一年，但此後在2017年及前年卻又連續下降，分別為1723萬和1523萬，加上去年數據，中國出生人口數量已經連續數年下降。
不過國家統計局人口和就業統計司司長張毅今年1月曾表示，全面二孩政策的政策累積效應在前兩年集中釋放，生育率因而呈現先升後降的現象，但從生育孩次來看，出生人口中二孩及以上比重明顯較一孩多，去年二孩及以上比重達59.5%，較前年增2.1%，說明該政策持續發揮作用。
（第一財經）