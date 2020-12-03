澳前外交官評諷刺漫畫風波：與中國發生衝突必敗

中澳關係近日因中國外交部發言人趙立堅，在Twitter發布一張澳洲軍人對阿富汗兒童進行割喉的諷刺漫畫而再陷緊張。 在澳洲官方與媒體對中國進行指責的時候，澳前外交官、前駐聯合國官員霍格（Cavan Hogue）發出了不同的聲音。

12月2日，霍格在澳政論網站「Pearls and Irritations」發文，題為《大象和老鼠》。文章認為，「與中國發生爭端，澳洲一定會輸，不管我們對此有再多批評聲音也不能改變事實。必須改變衝動的強硬外交政策轉而冷靜面對事實。澳洲需要思考的是，為什麼會與中國產生摩擦？澳洲現在應該怎麼辦？」

霍格指出，在中國人看來，那副作品是一幅漫畫，而不是用修圖軟件「造假」。討論那幅作品與《查理周刊》描繪「先知」穆罕默德的漫畫哪個「性質突出」，就偏離了重點。

他指出，澳政客和媒體在國內表現出一種歇斯底里，但是他們並沒有說出如何才能「站起來，維護國家權益」。美、英等國公開對澳洲表示支持，只能說明澳洲的國家利益已經被交予別國。正如許多人指出，澳洲在與中國的任何衝突中必敗。「我們可能不喜歡這件事，但我們不能假裝不是這樣。」

霍格認為，澳洲已經在許多事情上「過分地惹怒中國」，完全沒有必要這麼做。最初，澳洲不理智地討好特朗普（Donald Trump），要求美國調查新冠病毒的起源；之後又實施了若干明顯針對中國和中國企業的「國家安全」舉措。

霍格還提及，「我們關注中國的涉港和涉疆問題，但是選擇性忽略了其他國家出現的問題。」

「為什麼針對中國？」霍格問道。美國只會在口頭上支持澳洲，繼續鼓吹澳洲支持美國干涉中國事務，僅此而已。

霍格稱，自己曾在大學裏教跨文化交際的課程，這門課的基本是：無論你是否接受，你都必須了解其它文化，而不是根據自己的文化來理解別人所說的話或者所做的事。現在，太多對中國發表評論的人，都會在這門課上掛掉。最後，文章呼籲澳政府和公民更加冷靜地面對現實，理性思考。