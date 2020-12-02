台外長接受澳媒專訪：不樂見中國大陸以貿易對澳洲施壓

台外交部長吳釗燮於11月30日接受澳洲媒體「澳洲廣播公司」（Australian Broadcasting Corporation）視訊專訪。 根據台灣外交部12月1日釋出的新聞稿，吳釗燮與主持人就兩岸關係、台澳關係、美國大選後的台美關係等議題進行討論。

台外交部長吳釗燮於11月30日接受澳洲媒體「澳洲廣播公司」（Australian Broadcasting Corporation）視訊專訪。（台灣外交部提供）

吳釗燮表示，「台灣位居中國軍事威脅與威權主義擴張的最前線，除堅定持續展現自我防衛決心，並期盼與美、日、澳、印等理念相近國家加強情資交換及合作，以維護印太區域和平穩定。」他稱，台灣向國際社會傳達台灣不僅捍衛自身領土，更是守護共享的民主價值。

吳釗燮重申，蔡英文自2016年上任以來，始終以負責任且温穩健和的態度處理兩岸關係，並獲理念相近國家的認同，此即為台灣政府努力維繫的兩岸現狀。

吳釗燮另以澳洲支持台灣參與世界衛生大會（WHA）為例，說明日益密切的台澳關係，期盼未來雙邊可再進一步建立安全對話機制與經濟合作協議（ECA），深化雙邊交流。

有關中國大陸近日對澳洲採取反傾銷作為，吳釗燮表示，「不樂見中國以貿易手段對澳洲施壓」。他並以台灣過去數十年面對「中國經濟威脅」的經驗，呼籲澳洲政府應結合理念相近國家力量，「共同面對中國的壓力。」

有關美國大選後的台美關係，吳釗燮指出，支持台灣是美國跨黨派的共識，美國國會近年來相繼通過《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）、《台北法案》（TAIPEI Act）等友台立法，反映美國兩黨對台灣的一致支持與重視。他說，台灣駐美代表蕭美琴也與獲任命為國務卿的布林肯（Anthony Blinken）通話，因此台灣相信在拜登（Joe Biden）政府上任後，台美雙方能持續在各領域強化夥伴關係。