深圳港籍跨境貨車司機密切接觸者確診　惠州新增來自香港輸入病例

廣東省衛健委在最新新冠肺炎疫情通報中指出，當地周三（2日）新增4宗境外輸入病例，其中在惠州的病例患者是來自香港。 另一方面，深圳同日亦新增一宗無症狀感染者，為日前確診香港跨境貨櫃車司機的密切接觸者。

通報指，廣東省新增4宗境外輸入病例，廣州報告有3宗，分別來自加拿大、伊拉克和加納，至於惠州則報告有1宗，來自香港。通報稱，上述病例均在入境口岸或隔離點發現，入境後即被隔離觀察。

深圳方面，已確診香港跨境貨櫃車司機的密切接觸者楊某，其病例檢測結果為陽性，其同住家人則為陰性。楊某的居住地為羅湖區筍崗村南區146棟，楊某及其家人已於12月1日凌晨納入集中隔離醫學觀察。

羅湖區筍崗村的村民排隊接受病毒檢測。（澎湃新聞）

當局隨後發出通知，要求居住在羅湖區筍崗村南區的市民按照「應檢盡檢」原則有序進行病毒檢測，並且在有檢測結果前暫不外出及參與聚集性活動。及至周四（3日）清晨，羅湖區當局再通報，已於4小時內完成2913份人員及27份環境樣本采集，結果全部為陰性。

通報並提到，根據最小單元防控原則，楊某居住的筍崗村南區146棟所有住戶均被實施強制隔離，102名在家住戶的病毒檢測結果均為陰性。經初步判定，楊某的密切接觸者有2人，均為其同住的家人，2人已於12月1日接受集中隔離醫學觀察，目前核酸檢測結果均為陰性。

（綜合報道）