世界首座高鐵懸索橋五峰山長江大橋完成測試　進入年底前通車準備

中國首座高速鐵路懸索橋「五峰山長江大橋」是世界首座高速鐵路懸索橋，並且是世界運行速度最快、運行荷載最大、跨度最大的公鐵兩用懸索橋。 11月30日，由中鐵大橋勘測設計院集團、中鐵大橋局集團承建的五峰山長江大橋已經完成高鐵聯調聯試任務，開始進入2020年年底前的通車準備。

五峰山長江大橋各項指標均達到預期設計目標要求。（微博）

據介紹，五峰山長江大橋設計為公鐵兩用，全長6.409公里，主橋最大單跨1,092米。大橋設有4線鐵路及雙向8車道高速公路，鐵路設計行車時速250公里，高速公路設計時速100公里。據總設計師徐恭義表示，五峰山長江大橋的設計實施，在世界尚無工程先例，整個決策和實施過程，都感到壓力巨大。

其中在橋樑結構中，懸索橋屬於典型的柔性結構。從力學角度看，在上千米的尺度上，懸索橋結構非常輕盈，有很大的變形空間。徐恭義指，雖然數噸甚至數十噸重的車輛令懸索橋帶來的變形幾乎可忽略不計，但重量百倍於車輛的高鐵在通過時，就相當於給大橋在短時內施加了一個巨大的荷載，使輕盈的懸索橋造成較大的幾何變形。此外，高速運行的高鐵，必須保持軌道具備相當的剛度，任何一點小小的變形，都可能導致安全隱患。

對於五峰山長江大橋，有業內專家直指其建成後將填補世界高速鐵路懸索橋、中國公鐵兩用懸索橋和中國鐵路懸索橋三項空白，並在國際範圍率先建立起中國高速鐵路懸索橋的設計方法、計算理論和相關技術標準。中國工程院院士盧春房亦表示，五峰山長江大橋鐵路懸索橋技術取得了一系列國際性突破、具有開創性意義。

（綜合報道）