德聯邦議院就黃之鋒案發公開信　華駐德使館：無知傲慢，堅決反對

前香港眾志秘書長黃之鋒因參與去年6月21日包圍警察總部，被判監13個半月。德國聯邦議院人權委員會主席延森（Gyde Jensen）日前就黃之鋒案發表公開信，稱「香港人權和法治進入黑暗時期」 。 對此，中國駐德國使館網站周三（2日）發聲明指，延森信中充滿無知、傲慢，無視客觀事實，對香港有關法律制度缺乏基本了解和尊重，違背尊重主權和不干涉別國內政等國際關係基本準則，中方對此堅決反對。

聲明指，黃之鋒因「煽惑他人參與未經批准集結」、「組織未經批准集結」、「明知而參與未經批准集結」等罪遭起訴，其本人已承認所有指控。德國集會法第23條也將此類行為定為犯罪。

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聲明稱，黃之鋒一案是香港特別行政區的司法案件，由香港司法機關依據香港法律獨立審判。香港是法治社會，任何違法行為都會受到法律懲處，與政治主張和人權無關。黃之鋒在案中的合法權利均得到充分保障；至於他曾被單獨關押在醫院的單人病房，是因為他在入獄前體檢出現異樣採取的必要措施。

聲明又指，需要嚴正指出黃之鋒並非「人權活動人士」，而是「港獨」頭目，與外部勢力勾聯，煽動暴力，組織非法集會，嚴重破壞香港的安全、穩定與秩序。聲明強調，香港事務純屬中國內政，任何外部勢力都無權干涉；中國使館願在基於客觀事實和相互尊重的前提下，繼續與德國各界深化對話交流。