最高法要求全國法院有案必立有訴必理　違規不予立案將被嚴肅處理

近日，最高人民法院院長周強在一個座談會上，回應年底期間法官辦案壓力較大，個別法院可能會出現立案難的擔心時，當場表示將向全國法院發出通知，要求嚴格落實立案登記制要求，做到有案必立、有訴必理，對於違規不予立案的要嚴肅處理。

據介紹，周強當時是出席由最高人民法院舉辦的第五屆特邀咨詢員聘任活動和座談會，就推進人民法院工作和法治建設聽取意見建議。周強在講話中指出，要充分聽取各方意見建議，廣泛凝聚智慧力量，促進司法為民、公正司法，為深入推進全面依法治國、加快建設中國特色社會主義法治體系、建設社會主義法治國家作出新的更大貢獻。

周強指出，特邀諮詢員制度是最高人民法院科學決策、民主決策、依法決策機制的重要組成部分。最高人民法院始終高度重視特邀咨詢員工作，近年來，認真聽取特邀咨詢員意見建議，自覺接受監督，已經成為人民法院正確履行憲法法律賦予的職責、不斷加強和改進工作、切實維護司法公正的重要保障。同時，歷屆特邀諮詢員十分關心關注人民法院工作，圍繞司法實踐提出了大量富有建設性的意見建議，有力推動了人民法院改革發展。周強表示，將認真梳理所提出的真知灼見，進一步加強和改進人民法院各項工作。

（綜合報道）