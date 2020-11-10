最高法：於深圳探索建立泛亞太地區破產重整中心

最高法周一（9日）印發《關於支持和保障深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，其中提出探索建立泛亞太地區破產重整中心。

中新社報道指，關於開展破產制度改革試點，意見明確，深化企業破產重整、預重整、執行轉破產制度改革，推動建立針對中小企業的重整機制，探索無產可破案件簡易退出機制。

意見還稱，完善府院聯動機制，建立破產信息登記與公開制度，協同解決破產處置涉及的稅收政策、企業註銷、信用修復等問題。推進破產案件審判權與破產事務管理權分離改革，支持深圳設立專門破產管理機構。

深圳早前通過內地首部個人破產法規，明年3月1日起實施。據條例徵求意見稿，在破產考察期期間，債務人將不得乘坐高鐵動車一等座。（網上圖片）

最高法副院長楊萬明表示，對於各方面普遍關注的自然人破產跨地域效力問題，意見態度鮮明予以支持，要求全面落實自然人破產案件裁判在特區內外的法律效力，推動全國法院積極支持。

深圳市中級人民法院院長萬國營表示，完善的破產制度讓市場主體優勝劣汰常態化，是經濟高質量發展的必然要求。他表示，深圳於1993年成立全國法院首個破產審判庭，2019年又成立全國首個破產法庭。近5年，累計審結公司清算和破產案件935件，清理債務680億元（人民幣，下同），清償債權88億元，安置職工14885人。

萬國營還說，深圳已在探索跨境破產協作機制。2019年3月，深圳市中級人民法院運用內地網絡拍賣平台，公開拍賣香港破產企業的財產，這在全國尚屬首次。今年5月，深圳市中級人民法院的一件跨境破產裁定獲得香港高等法院認可，首次實現內地破產管理人跨境執業。