國企華晨集團破產僅半個月　前董事長祁玉民涉嫌嚴重違紀違法被查

中紀委國家監委在周五（4日）最新通報，華晨汽車集團控股有限公司前黨委書記、董事長祁玉民，涉嫌嚴重違紀違法目前正接受紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，時任遼寧大連副市長的祁玉民，是在2005年12月臨危受命接手當時已經連續3年虧損的華晨集團。截至去年4月1日退休，祁玉民已經執掌17年歷史的華晨集團長達13年。

華晨集團負債累累，最終宣告破產。（資料圖片）

據此前消息，作為遼寧省國有企業的華晨集團，其於上月中旬正式宣布破產，被法院裁定資產不足以清償全部債務。華晨集團半年報顯示，集團層面負債總額高達523.76億元人民幣，資產負債率超過110%，已失去融資能力。

當時報道引述遼寧省國資委有關負責人指，華晨集團長期經營管理不善，自主品牌一直處於虧損狀態，負債率居高不下。2018年以來，遼寧省政府及相關部門一直努力幫助華晨集團解決現金流問題，但其債務問題積重難返。

另一方面，就在華晨集團破產當天，中證監立即表示依法開展專項檢查，根據檢查情況，決定對其採取出具警示函的行政監管措施，以及對涉嫌信息披露違法違規立案調查，並會同步核查華晨集團有關債券涉及的中介機構，嚴肅查處有關違法違規行為。

（綜合報道）