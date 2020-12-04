中澳漫畫風波｜加拿大稱中方發布假圖　外交部斥個別國家虛偽雙標

加拿大外交部發言人稱對中方偽造澳士兵照片感到震驚，中國外交部發言人華春瑩則表示，事實與是非如此清楚，對他們的這種言行感到震驚。

針對中澳漫畫風波，華春瑩回應稱，漫畫照出了個別國家和個別人的虛偽和雙重標準。（資料圖片）

華春瑩周五（4日）在例行記者會上回應稱，澳洲的一些軍人已經不是「涉嫌」，而是已經被確認在阿富汗犯下嚴重的罪行，「這是澳洲國防部的報吿已經確認的。」

華春瑩指出，澳洲國防的有關報吿基於400多人的證詞，依據了2萬份文件和2.5萬張照片，報吿當中多處承認，有可靠的材料表明，一些澳洲軍人在阿富汗犯下嚴重違反國際人道法的罪行。她還提及澳洲自己的媒體有報道，英國《衛報》有報道，近日也有越來越多的各國的媒體也曝出了更多的細節。

「澳方和他的極個別盟友，不但不進行深刻的反思，反而指責中方的有關說法是虛假的。」華春瑩說：「我很想請他們解釋一下，什麼是虛假？誰來定義虛假信息？什麼是人權？澳一些軍人在阿富汗犯下的罪行是不是真的？讓澳方如此暴露的這張電腦插畫反映的情況是不是真的？難道不講是非、顛倒黑白就是他們宣揚的價值嗎？難道認為別人的生命不如自己的面子重要就是他們所引以為豪的價值嗎？難道給別人亂扣帽子掩蓋自己罪行，洗白自己就是他們的共同價值嗎？」

華春瑩強調，從這個意義上來講，這幅畫猶如一面鏡子，照出了個別國家和個別人的虛偽和雙重標準。中方希望他們能夠明辨是非，用自己的實際行動來踐行自己所一貫標榜或者宣揚的價值觀，真正尊重和保護人權。

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020

近期的「漫畫事件」再度令中澳關係跌入谷底。中國外交部發言人趙立堅11月30日在Twitter上發布了一張漫畫，顯示一名澳洲士兵用刀抵住一名阿富汗兒童的喉嚨。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）11月30日做出強烈反應，稱該帖子「令人反感」，並要求道歉。

事件也引來新西蘭、美國、法國等國關注，加拿大周四（3日）加入國際抗議的行列，加外交部長商鵬飛的發言人庫利（Syrine Khoury）回應稱：「看到中國政府官員發假圖片，我們感到十分震驚。」她認為，散布這類煽動性的素材和虛假訊息，低於外交行為應有的標準。

Twitter日前拒絕澳洲政府的要求，未有把趙立堅的爭議貼文下架，只將之標記為「敏感」。