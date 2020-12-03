【中澳關係】莫里森再為漫畫爭議降溫　稱與華互惠互利

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）再次為中澳之間最新一輪的外交口水戰降温，他用微信發文，就「渡畫風波」發表意見，莫里森發表的這篇文章主要是面向澳洲華裔人士，相比於一天前的強硬態度，他在文中的態度較為緩和。這是莫里森連續第2天向中國釋出善意，看是想緩和局勢。

他1日在其微信官方帳號發文向澳洲軍人表達支持，並強調風波不會削弱澳洲人對華人社區的尊重和讚賞，然而帖文後來已遭到封鎖。

他又強調，這個含有澳洲士兵虛假圖片的帖子並不會削弱大家對澳洲華人社區的尊重和讚賞，也不會削弱澳方與中國人民的友誼。

他在微信所發的推文中，稱對於此前澳軍被曝光的醜聞事件，澳洲能夠以「透明、誠實的程序來進行處理」，還稱這就是「自由、民主、開明的國家」應有的做法。

莫里森對於那幅漫畫，依舊堅稱是所謂的「虛假圖片」。

這則發文因內容違反平台相關規定，已被屏蔽刪除，無法查看。它被刪除理由是「由用戶投訴並經平台審核，涉及使用煽動、誤導、違背客觀事實的文字、圖片、視頻等。」

中澳就有關澳洲士兵阿富汗暴行的漫畫圖片產生爭執：

莫里森當地時間12月3日在澳洲首都坎培拉對記者發言，用字已變得較溫和，自己的目標是讓兩國「愉快地共存」（happy coexistence）。

莫里森說：「我本人以及我國政府的立場是尋求建設性的接觸，與中國的關係是互惠互利的。這支持我們兩個國家，以及對我們兩個國家都好。」

美聯社3日在報道標題及內文中指出，莫里森尋求與中國和解。