【嫦娥五號】NASA公布嫦娥五號月面着陸地點照片

嫦娥五號探測器12月1日成功着陸月球，12月3日晚完成從月球表面採集土壤樣本，正在返回地球。 美國太空總署（NASA）公布其月球勘測軌道飛行器LRO於12月2日拍攝到抵達月球的嫦娥五號探測器照片。照片顯示，嫦娥五號探測器位於一個三角形的隕石坑中心。

NASA拍攝到的嫦娥五號探測器。（LROC網站）

嫦娥五號探測器在白色框區域着陸。（LROC網站）

中國於11月24日用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器。探測器於12月1日着陸月球後，國家航天局其後確認，嫦娥五號已順利完成月面自動採樣封裝，並在12月3日深夜成功飛離月面，中國首次實現地外天體起飛。在點火起飛前，着陸器上升器組合體攜帶的「織物版」五星紅旗也成功展開。

此前嫦娥五號成功發射後，NASA曾在Twitter上對中國航天取得的新突破進行點評。NASA表示，隨着嫦娥五號的發射升空，中國開始努力加入美國和前蘇聯獲取月面樣本的行列。希望中國和全球科學界分享中國探月工程所獲得的數據，以增進大家對於月球的了解，就像美國的「阿波羅計劃」（Apollo missions）和「阿緹蜜絲計劃」（Artemis program）所做的那樣。

（綜合報道）