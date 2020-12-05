樂玉成：中國外交從來只有風骨　須下決心解決「挨罵」問題

中國外交部副部長樂玉成今日（5日）出席第三屆中國智庫國際影響力論壇，並發表主旨演講。他表示，國際上的反華敵對勢力大肆攻擊打壓中國，在捍衛國家利益和尊嚴問題上，中國外交從來只有風骨，沒有軟骨，更沒有媚骨，同時必須下決心解決「挨罵」的問題。

樂玉成表示，反華敵對勢力今年以來極力向中國「甩鍋」推責，粗暴干涉中國內政，對無辜中國企業大打出手，蓄意攻擊中國共產黨和中國政治制度，脅迫他國圍堵、對抗中國，可謂無所不用其極。對此，中方不可能忍氣吞聲，委曲求全，自然要開展針鋒相對的鬥爭。他又引述國家主席習近平指，中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎。

樂玉成稱，近代史上，由於中國不能很好地表述自己，被別人表述成「黃禍」、「東亞病夫」，直到今天，一些人仍在利用歷史上形成的話語權優勢將中國污名化、妖魔化。這說明中國在表述自己方面，雖取得長足發展，但還遠遠不夠。

他再次引述國家主席習近平指出，落後就要挨打，貧窮就要挨餓，失語就要挨罵，現在中國把前兩個問題解決了，必須下決心解決挨罵的問題。他呼籲在場專家學者要更多地走出書齋，走向媒體，把中國文化、中國故事、中國精神、中國貢獻講出去。

樂玉成進一步提到，外界給中國貼上「戰狼外交」的標籤，至少是對中國外交的誤解。他稱，中國從來就是禮儀之邦，以和為貴，從沒有主動挑釁別人，也沒有跑到別人家門口更沒有到別人家中挑事。現在恰恰是別人到中方家門口耀武揚威，對中方家務事橫加干涉，還喋喋不休地對中方進行辱罵抹黑。他認為，戰狼外交實際上是「中國威脅論」的又一翻版，又一個話語陷阱，目的就是要讓中國打不還手，罵不還口，放棄抗爭，「我懷疑這些人還沒有從100年前的舊夢裏醒來」。

（中國外交部）