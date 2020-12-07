曾被譽為第一翻譯　朱鎔基前翻譯朱彤任德銀中國董事長

中國銀保監會網站11月3日發布公吿，核准朱彤為德意志銀行（中國）有限公司董事長的任職資格。在德意志銀行開啟全球性裁員的大背景下，朱彤此次履新備受外界關注。這位掌管萬億資產的外資銀行的女性，就是曾為國務院前總理朱鎔基等領導人擔任翻譯、被稱為「第一翻譯」的朱彤。

朱彤近日成為德意志銀行（中國）有限公司董事長，她此前曾多次擔任中共高層的翻譯。（微博@杜建國微博）

52歲的朱彤出身於外交官家庭，父親也是一名外交官，母親通曉意大利語，曾在中國國際廣播電台工作。 她畢業於北京外交學院，後考入北京外國語大學聯合國議員培訓班，1990年加入中國外交部翻譯室。

朱彤在1997年香港回歸中國慶典上嶄露頭角，更在隔年朱鎔基擔任總理後的首次記者會，以其精湛的翻譯一炮而紅。她當時與另一翻譯張建敏有中國外交部「金童玉女」之稱，張建敏現任駐捷克大使。

朱彤在2003年離開中國外交部，轉投金融業，加盟德意志銀行，並被任命為中國區首席運營官、德意志銀行中國金融機構業務部主管，曾參與中國工商銀行與中國農業銀行上市等重大交易。2011年，朱彤升任德意志銀行集團中國區總經理。2020年8月19日，國務院總理李克強為朱彤頒發國務院參事聘書。

資料顯示，德意志銀行是德國最大的銀行和世界上最主要的金融機構之一，總部設在萊因河畔的法蘭克福。德意志銀行最早於1872年進入中國，在上海設立其第一家海外辦事處。2008年，德意志銀行在中國註冊法人銀行——德意志銀行（中國）有限公司（德銀中國）。德銀中國是德意志銀行的全資子公司，總部設在北京，並在北京、上海、廣州、天津、重慶和青島設有分行。截至2019年末，德銀中國總資產約為605.88億元人民幣。

此外，久未露面的國務院前總理朱鎔基的近況也受到外界關注，此前一張朱鎔基身穿紅袍在醫院慶生的照片在網絡流傳，引發關注。

朱彤曾為朱鎔基擔任翻譯，久為露面的朱鎔基也引發外界關注，更多詳情請點擊圖集：

據悉，10月23日是朱鎔基92歲生日。照片顯示，十餘名戴着口罩的醫生及護士為朱鎔基鼓掌慶祝生日。坐在中間的朱鎔基看起來精神狀態不錯，夫人勞安亦陪伴在旁，但不見兩人子女朱燕來和朱雲來。

久未露面的朱鎔基，近年時有傳出健康欠佳的消息。2019年，因未參加9月30日的國慶招待會及天安門大閲兵，一度引發猜測。但從此次曝光的照片來看，這位國務院前總理的身體狀況還非常不錯。