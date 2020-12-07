【新冠肺炎】進展神速　中國疫苗已啟動未成年組臨床研究

中國科興控股生物技術有限公司（下稱科興生物）在官網發布最新消息稱，旗下子公司北京科興中維生物技術有限公司（下稱科興中維）的滅活疫苗「克爾來福」，在內地已獲得成人組、老人組的Ⅰ/Ⅱ期臨床研究結果，未成年組的Ⅰ/Ⅱ期臨床研究也已啟動。

科興表示，18歲至59歲健康成年人受試的Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗結果，已在上月17日刊登於國際學術期刊《刺針》上。結果顯示，該疫苗安全性良好，並且能夠誘導快速的免疫反應。目前，科興新冠疫苗的Ⅲ期臨床研究正陸續在巴西、印度尼西亞、土耳其、智利等國開展。

內地傳媒報道，未成年人是新冠肺炎感染的高危人群，因此新冠疫苗在未成年組進行試驗具有重要意義。

全球掀起了新冠肺炎疫苗研發競賽，中國位居全球前列。（AP）

科興中維主要從事人用疫苗的研發業務，在新冠肺炎疫苗的開發上取得重大進展，是目前中國已經授權新冠疫苗緊急使用的兩家企業之一。

科興中維研製的滅活疫苗「克爾來福」，是目前中國5款正在進行III期臨床試驗的新冠疫苗之一，在內地已獲批可進行緊急使用，並同時獲得多國疫苗訂單。科興中維曾表示，已經於8月份全面啟動生產滅活疫苗。

據瞭解，科興中維已建成並投入使用的新冠疫苗生產線年生產能力超3億劑，計劃在今年底前完成建設的第2條生產線投入使用後，將使「克爾來福」的年生產能力提高到6億劑以上。