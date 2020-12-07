【新冠肺炎】中國疫苗第三階段報告未出　科興「有過去」惹人注意

美國輝瑞疫苗及俄羅斯的衛星5號疫苗率先跑出，獲英國及俄羅斯批准使用，成為首批接種的新可冠狀病毒（COVID-19）疫苗。中國科興生物的疫苗與這兩支疫苗一樣，都是疫苗研發的領跑者之一，但目前卻似乎有所「落後」。科興新物過去曾捲入賄賂醜聞，讓國際對科興疫苗特別謹慎。

圖為12月6日，一批科興新冠疫苗抵達印尼，倉務人員正在點算記錄。（Reuters）

科興疫苗目前正在印尼、土耳其、巴西等進行第三期的臨床測試，外界預料可在11月公布中期數據報告，今直至今天，科興生物暫時仍未得出測試結果。

第三期的臨床測試普遍被認為是最重要的，其中一個原因是測試量更廣泛，參與者更多，更容易體現真實使用情況。而疫苗有效率是外界最為關注的數字：目前已獲批准使用的輝瑞疫苗報告有94.5%的有效率，俄羅斯「衛星V」疫苗聲稱有95%，而同樣正進行第三期臨床測試的莫德納疫苗（Moderna），亦有94.1%的有效率。

在11月18日時，科興生物曾回覆美國《華盛頓郵報》，指疫苗測試未有結果的原因，是因參加臨床試驗的志願者尚沒有足夠的人感染新冠肺炎，因此暫時無法得出疫苗有效數字。另有分析指出，中國目前新冠疫情已大致緩和，臨床實驗都必須在外國進行，多少會影響研發進度。

圖為11月19日，一批運往巴西的科興新冠疫苗，巴西是科興疫苗第三期臨床實驗國家之一。（Getty）

科興生物行賄黑歷史

不過，鑑於科興生物過去的「黑歷史」，國際均對其疫苗特別謹慎。科興生物曾捲入當年中國藥物部門的賄賂案，2016年科興生物創始人兼首席執行長尹衛東，承認曾在2002年到2011年間，以55萬餘人民幣行賄藥物監管官員尹紅章及其妻子，以加快審批科興生物研發的甲型肝炎、禽流感、甲型流感等的疫苗。

據尹衛東當時稱，這是官員主動向他索錢，他無法拒絕這要求。

印尼新冠肺炎疫情：中國科興生物研製的首批120萬劑新冠疫苗，12月6日運抵印尼。圖為位於唐格朗的蘇加諾—哈達國際機場。（AP）

主犯尹紅章同年被判處10年徒刑，尹衛東則因作為證人與檢察院合作，免於起訴。尹衛東今天仍然是科興生物的掌舵人，主導新冠疫苗的研發。

早年中國國內藥物監管混亂貪腐，前國家食品藥品監督管理局局長鄭筱萸，在2007年因被揭收受巨額賄款，容許假藥流出市面造成多人死亡，被判處死刑。事件至今雖然已逾十年，但事件餘波延續，成為中國研發和製藥在國際上的污點。

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不過必須一提，是近年中國揭露的疫苗醜聞中，科興生物均未涉及。而至今有關科興疫苗的研發，論文和實驗結果，均未有專家特別提出質疑或出現問題。只是作為一間曾經捲入貪污醜聞的公司，特別謹慎處理，嚴格審查被普遍認為是必要的。