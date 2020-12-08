【新冠肺炎】內地7日新增12宗確診病例　2宗本土病例均在四川

據國家衛健委消息，內地周一（7日）報告新增12宗新冠肺炎確診病例，其中10宗為境外輸入病例，包括上海4宗，廣東3宗，四川3宗，另有2宗本土病例，均在四川；無新增死亡病例；上海新增1宗疑似病例，為境外輸入病例。

全國現有242宗境外輸入確診病例，其中3宗為重症病例，現有2宗疑似病例。累計3958宗確診病例，累計3716宗治愈出院病例，無死亡病例。截至周一結束，各地報告現有280宗確診病例，其中6宗為重症病例，累計81,732宗治愈出院病例，累計4634宗死亡病例，累計報告86,646宗確診病例，現有3宗疑似病例。

此外，各地報告新增5宗無症狀感染者5例，均為境外輸入；當日1宗轉為確診病例，為境外輸入。

成都市人民政府新聞辦公室周一召開新聞發佈會，公佈該市2宗本土病例情況。（中新社）

四川累計5宗陽性 省委書記要求「迅速進入戰時狀態」

另一方面，據四川成都市衛健委消息，成都市周二（8日）凌晨0時至6時新增3宗確診病例，包括20歲女子趙某、71歲女農民李某某及68歲女農民張某某。其中趙某為郫都區昨日確診病例盧某、趙某的孫女，當日在對盧某密切接觸者的隔離檢測中檢出核酸陽性。其餘二人則為太平村居民核酸篩查中發現。

目前當局已追蹤排查上述病例在本市的46名密切接觸者，對病例曾活動過的場所已進行終末消毒。截至周二6時，累計24,598人已完成採樣，已完成檢測24,057份，除首宗病例外，已檢出4宗陽性，已報告為確診病例。

8日上午，四川省委書記、省委應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長彭清華主持召開領導小組會議，聽取省應對新冠肺炎疫情應急指揮部、成都市關於近期疫情防控工作情況的彙報，以及有關疾控專家的意見，對做好下一步工作作出部署。他強調，要迅速進入戰時狀態，爭分奪秒、全力以赴，采取最堅決、最果斷、最嚴格、最有效的措施，扎實抓好成都市郫都區疫情防控工作，堅決阻斷疫情傳播途徑，堅決把這次疫情影響控制在最小範圍。

（綜合報道）