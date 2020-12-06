新冠肺炎｜5日內地增18宗確診　天津新增1本土病例曾7次檢測陰性

據國家衛健委通報，12月5日0—24時，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例18宗，其中境外輸入病例17例（上海6例，福建6例，廣東2例，四川1例，雲南1例，陝西1例），本土病例1宗（在天津）；無新增死亡病例；新增疑似病例2宗，均為境外輸入病例（均在上海）。 據稱，天津新增確診是一名6歲女童，其曾7次核酸檢測均陰性，隔離兩周後確診。

當日新增治愈出院病例12本土，解除醫學觀察的密切接觸者717人，重症病例與前一日持平。境外輸入現有確診病例246本土，現有疑似病例8本土。累計確診病例3936本土，累計治愈出院病例3690本土，無死亡病本土。

天津港集團組織員工接受核酸檢測。（新華社/資料圖片）

截至12月5日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例279本土，累計治愈出院病例81706本土，累計死亡病例4634本土，累計報告確診病例86619本土，現有疑似病例9本土。

此外，內地報告新增無症狀感染者2本土（均為境外輸入）；當日轉為確診病例6本土（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察11本土（均為境外輸入）。

據天津衛健委消息，天津市新增1例本土新冠肺炎確診病例，為天津第144例本土新冠肺炎確診病例之女，此前一直在隔離觀察中。患兒楊某某，女，6歲，患兒爺爺、奶奶、父親均於11月19日確診。6歲患兒楊某某作為密切接觸者，自11月20日起，一直與其母親在濱海新區集中隔離醫學觀察點隔離觀察。

隔離後，該女童咽拭子、痰、便標本已累計進行核酸檢測7次，均為陰性，12月2日，其進行第3次血清抗體檢測，IgM呈陽性，IgG呈陰性；12月4日，第4次血清抗體檢測，IgM、IgG均呈陽性；12月5日，復查血清抗體IgM、IgG均為陽性，CT檢查發現左肺上葉輕度炎性病變。

經天津市市級專家組綜合研判，確定楊某某確診，現已送至天津市定點醫院進行進一步診治。

深圳新增1宗無症狀感染 來自香港

另據廣東衛健委通報，12月5日0-24時，廣東全省新增境外輸入確診病例2宗，廣州報告，來自沙特阿拉伯；新增境外輸入無症狀感染者1宗，深圳報告，來自香港。以上均在入境口岸發現，入境後即被隔離觀察。新增出院2例。