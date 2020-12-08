人大DQ｜外交部斥美國制裁嚴重損害中美關係　將採取有力反制行動

美國財政部當地時間周一（7日）公布，就香港4名民主派議員被取消資格，制裁14名全國人大代表。對此，中國外交部發言人華春瑩周二（8日）在例行記者會上，批評美方嚴重干涉中國內政及損害中美關係，中方對於美方蠻橫無理、瘋狂惡劣的行徑表示強烈憤慨，予以強烈譴責，將採取堅決有力的反制行動。

華春瑩表示，美國國務卿蓬佩奧發表聲明，無端指責中方依法制定和實施《港區國安法》，宣布美方將對中國全國人大常委會副委員長實施所謂「制裁」，美方上述行徑嚴重違反國際關係基本準則。

她重申，香港事務純屬中國內政，美方沒有任何資格橫加干涉。全國人大常委會根據中國憲法制定《港區國安法》，依法推進對香港的治理，打擊違法犯罪分子，完全是中國主權範圍內的事情。

華春瑩指出，美方過去一段時間以藉口維護香港民主人權自治，通過各種方式插手香港事務，支持從事分裂國家、擾亂社會秩序的暴力活動，現在又悍然對全國人大副委員長實施所謂「制裁」，充分暴露美方干涉中國內政、搞亂香港、阻撓中國穩定和發展的險惡用心。

她強調，中方在反對美方干涉香港事務、維護國家主權安全發展利益，以及貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，強烈敦促美方立即撤銷錯誤決定，停止干涉中國內政。

14名被制裁的全國人大代表：