美國制裁｜港澳辦強烈譴責所謂制裁　斥歇斯底裏式政治霸淩行徑

美國財政部周一（7日）公布，就香港4名民主派議員被取消資格，制裁14名全國人大代表，全部為人大副委員長，包括身兼中央政治局委員的王晨，為首次有該職級人士涉港議題上榜。 國務院港澳辦今日（8日）發聲明，批評美方所謂制裁完全違背國際法和國際關係基本準則，是「歇斯底裏式的政治霸淩行徑」，對此表示強烈憤慨和譴責。

▼14名人大副委員長被美國制裁▼

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港澳辦聲明指，沒有任何一個國家會對危害本國國家安全的行為和活動視而不見，允許分裂國家、顛覆政權、勾結外部勢力的人擔任重要公職，指美國自身早已建立起密不透風的維護國家安全法律體系，對中國維護國家安全和特區憲制秩序的正當之舉肆意詆毀、粗暴干涉、野蠻打壓，形容是「赤裸裸的雙重標準和強盜邏輯」。

聲明又指，香港國安法的實施令社會重回安定，「反中亂港分子被清除出立法會後，立法會的運作更加順暢高效，建設性作用得到更好發揮」，認為美方每搞一次所謂「制裁」，只會使中國人民維護國家安全的意志更加堅決，只會令香港各界人士更深刻地看清美式霸權主義的醜陋面目。

美國務卿蓬佩奧。（Reuters）

批蓬佩奧「最後癲狂」

聲明最後引用西方諺語：「上帝欲使其滅亡，必先使其瘋狂」，若美國國務卿蓬佩奧之流肆意上演最後的癲狂，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳，自食惡果。