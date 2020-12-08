中尼共同宣布珠峰新高程8848.86米　習近平與尼泊爾總統互致信函

今日（8日），國家主席習近平與尼泊爾總統班達里互致信函，共同宣布珠穆朗瑪峰高程——8848.86米。 習近平表示，去年雙方就共同宣布珠穆朗瑪峰最新高程達成共識。一年多來，兩國團隊克服種種困難，扎實開展工作，最終確定了基于全球高程基準的珠穆朗瑪峰雪面高程。「今天，我願同班達里總統一道，代表中尼兩國向全世界正式宣布，珠穆朗瑪峰的最新高程為8848.86米。」

據新華社報道，習近平在信函中指，珠穆朗瑪峰是兩國世代友好的重要象徵。兩國將這一世界最高峰確立為中尼之間的界峰和「中尼友誼峰」。今天共同宣布珠峰最新高程具有承前啟後的時代意義，也充分體現了中尼關係持續發展的高水平。中方也願同尼方一道，積極推進珠穆朗瑪峰生態環境保護和科學研究合作，守護好兩國人民共同的寶貴財富和家園。

習近平強調，今年是中尼建交65周年。在雙方共同努力下，兩國政治互信日益增強，共建「一帶一路」穩步推進，跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡正從願景變為現實。中國和尼泊爾要推動兩國面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係不斷向前發展，共同打造中尼更加緊密的命運共同體，造福兩國和兩國人民。

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班達里在信函中表示，尼泊爾和中國一直是好鄰居、好朋友、好夥伴，兩國在經濟發展、互聯互通、人文等領域合作符合兩國利益。珠穆朗瑪峰是尼中傳統友誼的長久象徵，我很高興同閣下一道，共同宣布珠穆朗瑪峰最新雪面高程為8848.86米。今天雙方共同宣布珠穆朗瑪峰最新高程，具有歷史意義。習近平主席去年對尼進行國事訪問，推動中尼關係及雙邊合作進入新時期。兩國政府將致力於落實訪問共識，共同實現經濟社會發展與繁榮。

（綜合報道）