華為助建5G基站訊號覆蓋珠峰峰頂 　架設曾遇兩大難題

位於珠穆朗瑪峰上、海拔6500米處的中國移動5G基站，是全球最高海拔的5G訊號基站，其在上月底正式啟用後，自此5G訊號首次覆蓋珠峰峰頂。 負責該項目落地執行的是華為公司，據其拉薩辦事處工作人員張勇透露，雖然過渡營地及前進營地的5G訊號基站，在中國對珠峰進行高程測量相關科考後是否保留暫時未知，但可以確定是珠峰大本營的5G訊號基站將會永久保留。

架設在海拔6500米珠峰前進營地附近的5G基站，是目前全球海拔最高的5G基站。（新華社）

張勇又提到，在珠峰高海拔作業地區開通5G訊號，共遇到光纖電纜線鋪設和電源有效轉換兩大難題。對於第一個難題，目標是要把光纖電纜運送上去，並在確保生態、環保不受影響的情況下鋪設妥當。張勇介紹，由於其他工作人員身體條件所限，光纖電纜最終是僱用珠峰腳下扎西宗鄉的20名村民，以人力抬上去，最終實際鋪設展度為26.2公里。

至於第二個難題，張勇稱在高海拔、低氣壓、低溫的環境下，發電機發出的電源只能維持在300瓦到600瓦之間，「也就是說，電能的轉換效率只有百分之十至百分之二十，我們之前在亞東地區也作業，電能轉換率都能達到50%，這次不行，這次的油機發電機全是由牦牛馱上去的。」

（綜合報道）