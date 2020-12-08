甘肅新兵透露輕生念頭　涉拒服兵役遭除名嚴懲

在內地報名入伍參軍後反侮，會帶來嚴重後果。甘肅景泰縣周一（7日）通報，決定對拒服兵役新兵張姓男子進行處罰。張男除了被除名處理和退回原籍外，還被處於逾6萬元（人民幣．下同）罰款，他將無法繼續升學，就業也受到嚴格限制。

根據景泰縣徵兵辦公室通報，張男於今年9月1日經批准入伍到武警甘肅省總隊慶陽支隊服役。但他入伍到部隊後，以不適應部隊生活為由，多次向所在部隊申請，明確表示不願意在部隊服役。

內地兵役法規定，現役軍人以逃避服兵役為目的，拒絕履行職責或者逃離部隊的，按照中央軍事委員會的規定給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。（新華社）

通報又指，張男生活自由散漫，紀律觀念淡薄，性格偏激，經常向戰友散布消極言論，訓練中怕苦怕累。經部隊和縣人武部以及家人親屬反覆教育勸導，講清利害關係和嚴重後果，張男仍堅持拒服兵役。期間他情緒激動，反應強烈，多次向同班戰友及班長流露出輕生想法。因此所在部隊依據《中國人民解放軍紀律條令》給予張男除名處理並退回原籍。

景泰縣徵兵辦公室稱，張男行為違反了《中華人民共和國兵役法》，已構成拒服兵役的違法事實。為維護依法服兵役的嚴肅性，依據相關規定，為懲戒張男、警示他人，決定對其拒服兵役行為給予以下處理：

-以景泰縣2020年義務兵家庭優待金標準（ 32323元）兩倍以上的經濟處罰64646元 -不得將其錄用為公務員或者參照公務員法管理的工作人員，社會團體和企事業單位不得為其辦理招聘錄用和就業手續 -納入履行國防義務嚴重失信主體名單實施聯合懲戒 -戶籍備註「拒服兵役」永久字樣，兩年內不得辦理出國（境）手續 -不得辦理升（復）學手續以及參加成人教育考試，並通報到全縣各學校 -不得納入困難家庭補助及保障性安居工程保障範圍，不得辦理兵役相關業務 -取消義務兵優待金和家庭軍屬待遇資格 -向社會通報事件，作為反面典型進行警示教育

（澎湃新聞）