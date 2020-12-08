人大DQ｜外交部召見美駐華使館臨時代辦　就制裁事件提出嚴正抗議

美國財政部當地時間周一（7日）公布，就香港4名民主派議員被取消資格，制裁14名中國全國人大代表。 中國外交部發言人華春瑩周二（8日）回應稱，中方對於美方蠻橫無理、瘋狂惡劣的行徑予以強烈譴責，將採取堅決有力的反制行動。同日，外交部副部長鄭澤光召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩（Robert W. Forden），提出嚴正抗議。

鄭澤光指出，美方制裁中國全國人大常委會14位副委員長的行徑，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，嚴重破壞中美關係，蠻橫無理，性質惡劣，中方表示強烈憤慨，予以強烈譴責。

14名被美方制裁的中國全國人大代表：

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鄭澤光又批評美方藉口維護香港民主、人權、自治，利用各種手段插手香港事務，慫恿支持分裂國家、擾亂社會秩序的違法犯罪活動，對中國中央政府和香港特區政府官員實施所謂制裁。他指這一切充分證明，美方就是前段時間香港亂局的最大幕後黑手，美方關心香港民主、人權、自治是假，搞亂香港、破壞中國穩定發展是真。

鄭澤光強調，中國政府反對外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移。美方的野蠻行徑只會進一步激起中國人民對美國反華勢力的強烈憤慨，促使中國人民充分認清美方險惡用心，更加堅定中國政府實施香港國安法、打擊反中亂港行為、維護香港長期繁榮穩定的決心。

他表示，針對美方制裁中國全國人大常委會副委員長的惡劣行徑，中方將作出對等反制，並繼續採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權安全發展利益。中方奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止插手香港事務、干涉中國內政，否則由此造成的嚴重後果只能由美方完全承擔。

（中國外交部網站）