新冠疫苗｜印尼稱科興疫苗有效率達97%　科興：是血清抗體陽轉率

中國科興生物研製的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，首批約120萬劑已在12月6日運抵印尼。印尼預料將利用疫苗開展全民接種計劃。 據彭博社報道，一間準備在當地生產劑型的印尼公司稱，科興生物研發的新冠疫苗在早期試驗中顯示出高達97%的有效性。不過，科興生物隨後澄清，尚未得出該疫苗的有效率數據，並預計在巴西開展的試驗將產生該數據，並指印尼方面的數字應是血清抗體陽轉率。

報道稱，印尼國有公司PT Bio Farma的公司通訊負責人Iwan Setiawan表示，科興研發的新冠疫苗「顯示出至多97%的有效率」，並指該有效率是從一項為期一個月的臨床試驗的初步數據中得出的，最終有效率將於1月份確定。

科興駐北京的發言人則表示，目前尚未得出該疫苗的有效率數據，並預計在巴西開展的試驗產生該項數據。

圖為12月6日，中國科興製藥首批新冠疫苗抵達雅加達機場。政府將計劃開展接種計劃。（Reuters）

科興首批新冠疫苗運抵印尼後，總統佐科維多多（Joko Widodo）表示，第二批180萬劑的疫苗將於1月初付運，而科興亦會在12月及1月向印尼提供足以製造4500萬劑疫苗的原材料。

佐科維多多稱，政府已準備就緒，將在一切安排妥當後陸續安排接種，相信疫苗有助控制疫情。疫苗目前仍需要待當地部門批出認可，才會正式使用。

圖為11月19日，一批運往巴西的科興新冠疫苗，巴西是科興疫苗第三期臨床實驗國家之一。（Getty）

科興生物此前發公告指，科興中維已建立並投入使用的新冠疫苗生產綫，年生產能力超過3億劑，計劃在今年年底前，完成建設的第二條生產綫投入使用後，將使新冠疫苗「克爾來福」的年生產能力提高至6億劑以上。

（綜合報道）