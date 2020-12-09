新冠肺炎｜內地昨日新增15宗確診　４宗本土個案均在四川

據國家衛健委通報，內地昨日（8日）新增15宗新冠肺炎確診個案。其中境外輸入個案11宗（上海6宗，廣東2宗，江蘇1宗，廣西1宗，四川1宗），本土個案4宗（均在四川）；無新增死亡個案；新增疑似個案2宗，均為境外輸入個案（均在上海）。

境外輸入現有確診個案242宗，現有疑似個案3宗。累計確診個案3969宗，累計治愈出院3727宗，無死亡個案。

截至12月8日24時，據31個省份報告，現有確診個案284宗（其中重症5宗），累計治愈出院81743宗，累計死亡個案4634宗，累計報告確診個案86661宗，現有疑似個案3宗。

內地共報告新增無症狀感染者1宗（無境外輸入）；當日轉為確診個案1宗（為境外輸入）；當日解除醫學觀察9宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者210宗（境外輸入202宗）。

據了解，成都市昨日（8日）新增4宗新冠肺炎確診個案及1名無症狀感染者。其中1人為周一（7日）確診個案盧某的孫女、1人為盧某的親友，近期曾居於盧某的住所。另外3人均為郫都區太平村村民。當局表示，確診患者曾停留過的所有場所均已關閉、消毒。

成都市當局稱，截至12月8日20時，已追踪到上述確診者及無症狀感染者的密切接觸者163人，已完成採樣143人，陰性73人，其餘結果待出。目前，成都全市核酸擴大檢測已覆蓋25.52萬人，累計完成核酸檢測6.05萬人，檢出陽性6人（不含首診個案），均為首診個案的密切接觸者，或同村村民，日常活動地點多在村里的街市、麻雀館等。全市累計採集環境樣本515份，累計完成檢測448份，其中陽性13份（均在首診個案家中及其使用過的物品表面檢出），其餘均為陰性。累計檢測食品樣140件，結果均為陰性。

成都市當局對患者曾到過地點進行關閉、消毒。（中新社）

而在重慶，江津區1宗新冠肺炎境外輸入確診個案近日在機場進行核酸檢測時復陽。據了解，該名患者今年9月從尼泊爾返回重慶時確診，其擬於近期出國，在機場進行核酸檢測時復陽。當地隨即對該個案重新收治，並開展其密切接觸人員等核酸檢測工作。截至目前，送檢已出結果樣本核酸檢測均為陰性。

（綜合報道）