中國兩顆「極目」衛星成功發射　冀破解黑洞及中子星演化謎團

中國引力波暴高能電磁對應體全天監測器（GECAM）暱稱「極目」的兩顆空間科學衛星，周四（10日）在四川西昌衛星發射中心以「一箭雙星」方式，由長征十一號固體運載火箭成功發射升空，並順利進入預定軌道。 另據介紹，今次是長征十一號火箭首次在固體火箭山東海陽產業基地完成總裝測試，海陽基地是繼酒泉、太原、西昌、文昌後，中國第五個火箭發射基地。

報道指，GECAM由中國科學院空間科學（二期）先導專項部署，其兩顆小衛星採用共軛軌道的星座佈局，全天監測引力波伽馬暴、快速射電暴高能輻射，特殊伽馬暴和磁​​星爆發等高能天體爆發現象，冀破解黑洞、中子星等緻密天體的形成和演化，以及雙緻密星並合的謎團；同時將探測太陽耀斑、地球伽馬閃和地球電子束等日地空間高能輻射現象，為研究提供科學觀測數據。

今次中科院負責組織實施GECAM工程任務，中科院國家空間科學中心負責工程大總體和地面支撐系統的研製建設，中科院微小衛星創新研究院負責衛星系統研製，中科院高能物理研究所負責衛星有效載荷、科學應用系統研製建設，中科院空天信息創新研究院負責科學數據的地面接收。

暱稱「極目」的兩顆空間科學衛星，周四在四川西昌衛星發射中心以「一箭雙星」方式成功發射升空。（中新社）

由於是北京懷柔綜合性國家科學中心空間科學實驗室掛牌後首次發射的科學衛星，中科院與北京市政府共同把GECAM空間科學衛星命名為「懷柔一號」，而之所以暱稱為「極目」，是因「小極」及「小目」兩顆衛星分佈於地球兩側，形成兩「極」之勢，猶如二「目」，並會在觀測黑洞、中子星等極端天體的劇烈爆發現象後，快速下傳並發布觀測警報，引導科學家們以各類望遠鏡作後隨觀測。

據中科院介紹，除去年8月底專項二期首顆技術驗證衛星，微重力技術實驗衛星「太極一號」，以及今次的「極目」雙星成功發射外，中科院空間科學戰略性先導科技專項專項二期亦部署了先進天基太陽天文台（ASO-S）、愛因斯坦探針（EP）和太陽風-磁層相互作用全景成像衛星（SMILE）等空間科學衛星計劃，擬在3至4年內陸續發射，可望在太陽爆發活動、時域天文學、日地關係等領域取得重大原創性成果。

（中新網）