世界人權日前夕　王全璋李文足等內地維權律師及家屬遭禁出門

內地多名維權律師及家屬表示，在周三（10日）世界人權日前夕，遭到身份不明人士阻止出門。有家屬認為，北京當局是為防止家屬出席與人權問題相關的活動才作此舉。

在「709案」中被捕後因顛覆國家政權罪成獲刑4年半、今年4月獲釋的維權律師王全璋，其妻子李文足周三（9日）在Twitter發文，指一批身份不明人士當日一早就用貼紙封住安裝在大門的攝像鏡頭，並堵在家門外阻其送孩子上學，也不讓她送患病的父親去醫院，即使提供醫院證明亦不行，而對方未有展示證件及表明身份。

經過多番交涉，王全璋終獲放行帶孩子上學，而李文足稱曾報警，但未有警員到場。

同日，曾為多位「709事件」維權律師辯護、今年6月煽動顛覆國家政權罪成被判囚4年的律師余文生，其妻子許豔也在Twitter發文，稱早上出門做運動時被多人攔阻。許豔引述對方指，周四是世界人權日，故這兩天禁止出門，阻止她參加相關活動。

許豔指周四是世界人權日，故這兩天被禁止出門，阻止她參加相關活動。（Twitter）

此外，律師謝燕益和李和平表示受到同類遭遇，其中李和平一度站到住所天台與樓下的人員理論。

另一方面，針對大陸正擬定「台獨頑固份子」清單，台灣人權促進會、經濟民主連合、西藏台灣人權連線等18個在台公民團體在周三召開記者會，自詡為「人權頑固份子」，呼籲外界正視大陸侵害人權的事實，尤其香港、新疆和西藏更是深蒙其害，強調全球所有自由人都必須團結、守護人權。

（綜合報道）