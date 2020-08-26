【709事件】被湖南省司法廳釘牌　維權律師謝陽：當局出爾反爾

「709事件」的其中一名被捕維權律師謝陽，在2017年被法院一審判處犯煽動顛覆國家政權罪，但免予刑事處罰。 惟湖南省司法廳在8月11日發布文件，決定吊銷謝陽的律師執業證書。 謝陽事後接受《德國之聲》訪問指當局出爾反爾，透露當年是獲答應歸還律師證，才會「完全配合他們的開庭表演」，並批評法律現已成為中共鞏固統治地位的利器。

謝陽在2017年被法院一審判處犯煽動顛覆國家政權罪，但免予刑事處罰。（長沙中院供圖）

根據此前長沙中院的一審判決，謝陽被指以顛覆國家政權、推翻社會主義制度為目的，在網絡上發表言論、炒作熱點案事件以及擾亂法庭秩序等方式，抹黑國家政權機關，攻擊憲法所確立的國家制度，煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度，其行為構成煽動顛覆國家罪。不過，法院認定謝陽尚未造成嚴重社會危害，且歸案後認罪、悔罪，加上犯罪的事實、性質、最終判處免予刑事處罰。此外，謝陽在庭上亦否認有被刑訊逼供及遭遇酷刑。

但湖南省司法廳近日發布的行政處罰決定書就指，法院在判決中已認定謝陽有違法行為，並且情節嚴重，故認定謝陽同時違反《律師法》。經機關負責人集體討論，決定吊銷謝陽的律師執業證書。

謝陽在受訪時就表明「我肯定會不服」，認為湖南省司法廳的做法沒有法律與事實的依據，但亦坦言提出行政訴訟或行政覆議恐怕都行不通。

謝陽又透露，當年會認罪並否認有刑訊逼供及酷刑是被當局要求，條件就是會歸還律師證，如今當局卻違反承諾。謝陽更批評，現在在中國，法律已成為共產黨鞏固統治地位的利器，「中國共產黨制定法律並不是為了維護社會公平正義，而是為了能有一個穩定統治地位的手段。」

（綜合報道）