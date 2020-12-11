王毅談中國外交：堅定捍衛國家利益民族尊嚴　明年有7大任務

國務委員兼外交部長王毅周五（11日）出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會開幕式並發表主旨演講，在談到今年的中國外交時，他指中方堅持奉行獨立自主的和平外交方針，維護國家的主權安全發展利益。王毅還提到，明年中國外交有7大任務，會努力構建新型國際關係，繼續推動人類命運共同體的建設。

王毅在北京出席「2020年國際形勢與中國外交」研討會開幕式發表演講。（澎湃新聞）

王毅稱，中國堅持奉行獨立自主的和平外交方針，堅定捍衛中國人民選擇的道路和制度，維護國家的主權安全發展利益。旗幟鮮明反對把疫情政治化、病毒標簽化，不讓任何「政治病毒」橫行於世界。

他還說，中國堅定回擊對中國制度和道路的造謠抹黑，捍衛黨和國家的政權安全和制度安全。有力挫敗外部勢力利用台灣、涉港、涉疆、涉藏等問題干涉中國內政，維護國家的主權獨立和領土完整。同時義正辭嚴駁斥各種虛假信息，戳穿各種甩鍋推責，展示和留下客觀真實的歷史敘事。堅決反制濫用國家安全借機大搞所謂單邊制裁和長臂管轄，維護國家和民族的尊嚴以及企業和公民的正當權益。

王毅指出，中美有必要重建兩國關係健康穩定發展的戰略框架。（資料圖片）

王毅表示，2021年是中國共產黨成立100周年，也是「十四五」規劃開局之年。中國將外交也有7大任務，一是全力服務國家發展戰略，為國內構建新發展格局和「十四五」規劃開局起步創造有利外部環境；二是助力世界經濟加快復蘇，持續擴大對外開放，反對和抵制各種形式的保護主義。

三是推動構建新型國際關係，包括深化中俄全面戰略協作，增進中歐戰略互信，而中美也有必要重建兩國關係健康穩定發展的戰略框架，雙方應當為此相向而行；四是持續深化國際和地區合作，包括踐行新冠疫苗研發成功後作為全球公共產品的承諾，為發展中國家減貧、減債、減災作出中國貢獻等。

五是主動參與全球治理變革，繼續堅持多邊主義，充分發揮聯合國在國際事務中的核心地位和作用；六是不斷促進各國相互理解，繼續向世界講好中國共產黨治國理政的故事，讓世界更加客觀地認識中國共產黨、更加準確地讀懂中國特色社會主義；七是繼續推進構建人類命運共同體。

（中國外交部網站）