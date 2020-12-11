劍指中國無人機　印軍採購大批先進武器

中印邊境對峙持續，最新消息指，印度已宣布從以色列購入一批軍備，被指用來對付中國無人機。

中國無人機領域發展快速，被西方國家炒作「無人機威脅」。（央視截圖）

據美國「防務博客」網站12月8日報道，印度國防部日前與以色列科技公司Smart Shooter簽署合同，購入SMASH火控系統。

據這家公司公布的資料顯示，該火控系統能安裝在印度的AK-47/AK-203突擊步槍上，可根據目標的運動情況和槍支的彈道數據計算出適合的瞄準點，幫助士兵瞄準射擊，大幅提高首發命中率。

這家公司稱，該火控系統還擁有反無人機功能，能夠讓士兵在120米內擊落飛行的無人機。在對付地面固定或者移動目標時，這款火控系統最遠的有效射程為200米。

印度海軍司令卡拉姆比爾．辛格（Karambir Singh）在不久前表示，採購這款火控系統主要是為了抵禦無人機的攻擊。在中印關係敏感之際，外界普遍認為辛格所指的是中國無人機。

近年來中國無人機技術迅速崛起，並成為多數中東地區國家的供貨方。近日巴基斯坦出動多架無人機炸燬印軍幾個臨時哨所，印度方面認為，中國出口巴基斯坦的無人機發揮了巨大作用。此外，無人機在軍事上還可用於監測對方人員和裝備的部署情況。

在印巴衝突、中印衝突加劇之際，中國的無人機成為印軍的重要「打擊對象」。不過，有學者指出，根據印軍進購的這批火控系統所描述的功能來看，其對付軍用無人機顯得有些「雞肋」。

分析認為，按照該系統大約120米的有效射程，根本對付不了軍用中大型固定翼無人機，只能對付民用無人機和慢速的小型無人機。而即便是民用無人機，目前也能飛到幾百米的高度。其次，如果要打無人機，首先要發現目標。民用無人機目標小，飛行噪音小，對雷達波的反射面積也小，如何發現小型無人機對印軍來說難度更大。